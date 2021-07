Merced a Mercedes

Alguna vez hicimos referencia al dicho: “Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer”, el cual se interpreta como machista porque no se coloca delante o al lado. Sin embargo, estar detrás no es lugar deshonroso porque implica la humildad de quien no busca aparecer, pero sí apoyar, impulsar y engrandecer.

Hay una diferencia semántica entre estar “merced a”, que estar “a merced de”. La primera expresión evidencia claramente el respaldo que una persona prodiga a otra; mientras que, en la segunda, se transparenta la sumisión y fatalismo de la dependencia.

Hoy queremos hablar de una mujer que llevó el nombre de Mercedes Barcha Pardo y fue la compañera incondicional de Gabriel García Márquez durante casi 60 años. Su apoyo al gran periodista y novelista fue constante y permanente, aunque en la penumbra para no demeritar la obra, arte e ingenio del escritor galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Gabo comentó: “Sin Mercedes no habría llegado a escribir el libro (Cien años de soledad). Ella se hizo cargo de la situación. Yo había comprado meses atrás un automóvil. Lo empeñé y le di a ella la plata calculando que nos alcanzaría para vivir unos seis meses. Pero yo duré año y medio escribiendo el libro. Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Logró, no sé cómo, que el carnicero le fiara la carne, el panadero el pan y que el dueño del apartamento nos esperara nueve meses para pagarle el alquiler. Se ocupó de todo sin que yo lo supiera: inclusive de traerme cada cierto tiempo quinientas hojas de papel. Nunca faltaron aquellas quinientas hojas. Fue ella la que, una vez terminado el libro, puso el manuscrito en el correo para enviárselo a la Editorial Sudamericana”.

¿Reconozco a la mujer?