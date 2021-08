La confianza es un fenómeno que se genera en el tiempo, exige dedicación, una dosis de paciencia y toneladas de perseverancia. No hay receta para construirla, ni tampoco para aniquilarla; en este último caso, lo más contundente es cancelar el diálogo.

El viernes pasado conversé con Jefes de Sector, con Supervisores y con Directores de escuelas de todo el estado, poco más de 4 mil docentes conectados a través de la plataforma “streamyard”. Posterior a la conversación, el equipo de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) redactó una circular dirigida a todos los docentes del estado, poco más de 36 mil, así como a los subsistemas de nivel Medio Superior y nivel Superior. Ambos ejercicios refuerzan un mensaje de 15 minutos dirigido a los docentes para lunes 23 de agosto, en el que insisto en el MÉTODO sinaloense de regreso a clases.

El Consejo Técnico Escolar (CTE) tiene lugar esta semana, a lo largo y ancho del estado; la oportunidad es única y de particular importancia dada la coyuntura para el diálogo entre los maestros. Desde cada escuela se irán construyendo los consensos en la definición hacia la “presencialidad”; algunos optarán por mantenerse a distancia, mientras otros querrán intentar desde un inicio la lógica híbrida o mixta. La decisión es de cada escuela. La confianza es un fenómeno que se genera en el tiempo, exige dedicación, una dosis de paciencia y toneladas de perseverancia. No hay receta para construirla, ni tampoco para aniquilarla; en este último caso, lo más contundente es cancelar el diálogo. Por eso, no me cansaré de repetir: gobernar es argumentar.

A riesgo de sonar repetitivo, les escribo una vez más maestros y familias de la comunidad educativa sinaloense. Para aquellos que aun tengan dudas sobre la idea y el método del regreso, los invito a consultar este mismo espacio el 8 y 15 de agosto, respectivamente.

Los siguientes nueve puntos son “una invitación” para que, indistintamente de lo que suceda esta semana, tengamos claro lo siguiente:

1. La “presencialidad” es un proceso que estamos construyendo todas y todos. La primera actividad de este ciclo escolar a partir del 11 de agosto fueron las Jornadas de Limpieza; 3,315 escuelas al momento han realizado esta importante labor junto con padres de familia. Acercarse a las escuelas les permitió afinar su diagnóstico sobre las condiciones con miras a conquistar el regreso a las aulas, “paso a paso”. Si bien es cierto la modalidad a distancia nos ha dado resultados, ha mostrado sus límites. Tomará tiempo imaginarnos a todas y todos en la escuela, pero ya iniciamos.

2. Selectivo. Todo proceso exige gradualidad, lo que significa: ni todos los alumnos, ni todas las escuelas, ni todos los docentes, ni todos los grupos. En Sinaloa detectados en febrero de este año a 141,598 alumnos en riesgo de abandono, de los cuales rescatamos para junio a 53,454; es decir, aun nos quedan 88,144 estudiantes. Estos alumnos tienen prioridad, además de 1,363 escuelas que tienen una urgencia educativa y mejores condiciones para el retorno de las comunidades educativas a sus aulas. Nuestro universo esta focalizado “aquí” en una primera fase.

3. Voluntario. La asistencia de niñas, niños y adolescentes a las escuelas está sujeta a la voluntad de las madres y los padres de familia. Son ellas y ellos quienes conocen mejor a sus hijos, además, la ley les faculta para la toma de esa decisión. Aquel padre o madre de familia que decida no enviar a sus hijos contará con la modalidad a distancia.

4. Autonomía escolar. La decisión de iniciar a distancia, presencial o mixto es de cada escuela. Nadie conoce mejor sus escuelas y a sus alumnos que sus propios docentes. Esta determinación será tomada en el Consejo Técnico Escolar, en común acuerdo con las madres, padres de familia o tutores. Alcanzar un acuerdo con las familias, pasa primero por construir un consenso entre los docentes. Decidan de acuerdo con su contexto y su comunidad educativa. Yo los apoyaré.

5. Híbrido / mixto. La conquista de las aulas hacia la presencialidad exige no cancelar ninguna opción para la escuela. Algunas escuelas necesitan un regreso presencial, otras desean permanecer solo a distancia. Aquellas comunidades que decidan el mecanismo mixto, con base en su contexto, determinarán los días que podrán dedicar a distancia y los días que atenderán a los alumnos de manera presencial; lo importante es mantener el equilibrio en el grupo. En ninguna circunstancia se espera que den clase simultánea a quienes asisten y quienes permanecen a distancia, por eso la necesaria división de días de acuerdo con los porcentajes de los alumnos entre quienes optan por regresar o estar en casa. No sabemos cuánto más durará esta condición de pandemia, necesitamos administrar el esfuerzo de los niñ@s, las familias y los docentes. Tendrán mayor detalle en los protocolos.

6. Aprendizajes mínimos indispensables. El mayor reto que presentan nuestras escuelas es verlas convertidas a todas, de un momento a otro, en “escuelas multigrado”. El impacto en las comunidades educativas y en los niños será diverso, por lo que se requerirá una selección puntual de aquellos aprendizajes que les serán útiles a lo largo de su vida. Las mesas técnicas de sus niveles educativos les harán llegar el Marco Común de Aprendizajes Fundamentales para el periodo extraordinario de recuperación. Estoy seguro necesitarán muchos días más de los diez señalados en el calendario oficial: ¡tómenlos! Lo importante es el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes, no el formato que deban llenar.

7. Condiciones de infraestructura. El regreso a las escuelas sólo será posible en aquellas escuelas donde las condiciones lo permitan. En estos 18 meses de pandemia las escuelas han permanecido cerradas, algunas están enmontadas, otras fueron vandalizadas, otras más no tienen luz o agua; pero, hay miles que parecería que nunca se fueron. En la gradualidad de este proceso daremos puntual seguimiento a las necesidades presentadas, coordinados con el Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa, las autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil que se sumen a este proyecto de recuperación de las escuelas. Quienes no presenten condiciones, continuarán en la modalidad a distancia.

8. Recado escolar. Será un mecanismo de comunicación entre las familias y los docentes con la finalidad de que sirva como un primer filtro sanitario, que permita a los maestros actuar con mayor agilidad cuando un niño acuda sin información. Olvídense de “la carta de corresponsabilidad”, vayan a lo sustantivo: la comunicación entre la escuela y la casa. En ninguna circunstancia se condicionará el acceso a la escuela a ningún estudiante.

9. Marco legal. Se está trabajando junto con la Secretaría de Salud en un acuerdo que brinde certeza a la comunidad educativa sobre los márgenes de presencialidad que se podrán manejar de acuerdo con el semáforo epidemiológico, así como los esquemas de atención a las niñas, niños y adolescentes. De igual manera, les compartimos el ACUERDO número 23/08/21 sobre las disposiciones para reanudar el servicio educativo de forma presencial, responsable y ordenado, en la siguiente liga podrá consultarlo: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627244&fecha=20/08/2021

Los docentes y el personal de asistencia de las escuelas en Sinaloa están vacunados en un 94.6 por ciento. La información disponible apunta que la vacuna elaborada por CanSino Biologics y aplicada al personal del sector educativo es eficaz, segura y brinda protección suficiente más allá de los seis meses; sin embargo, estamos realizando las gestiones correspondientes ante las autoridades sanitarias para que la vacuna sea nuevamente aplicada al personal educativo en la segunda quincena del mes de noviembre.

Para aquellos que dudan si deben o no asistir a la escuela ante el llamado de un director, de conformidad con el Acuerdo de la Secretaría de Salud federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de julio, quienes cuentan con un esquema completo de vacunación contra el Covid-19, como el magisterio, dejan de ser considerados laboralmente como “población vulnerable” y, por lo tanto, deben regresar a laborar. Aun así, nuestra metodología gradual llegó para quedarse; establezcamos los puentes de comunicación con los directores escolares para tratar con flexibilidad los casos particulares; quién es vulnerable, ¡es vulnerable! ¿Para qué lo arriesgamos en la escuela? Construyamos consensos, no decretos.

Tengo la seguridad de que juntos tomaremos las mejores decisiones y asumiremos este desafío con la responsabilidad y el compromiso que la situación amerita para seguir situando en primerísimo lugar a las niñas, los niños y adolescentes que acuden a nuestras escuelas y, de ahí, detonar aprendizajes importantes en las familias y comunidades. Regreso a clases SÍ, “al estilo sinaloense”: “Sin prisas, pero sin pausa”. En nuestra tierra importa el MÉTODO, NO el ANUNCIO.

Que así sea.