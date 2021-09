México cómico mágico una vez más

Vale la pena recordar el artículo 125 de la Constitución de nuestro país ‘Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar’.

Por el título de esta semana, sabrá que nuevamente hablaremos de esas cosas curiosas que pasan en nuestro país, empecemos con nuestra Cámara de Diputados Federal, la cual está estrenando diputados ya que el pasado domingo 29 de agosto tomó protesta la 65 Legislatura, de la cual 11 son sinaloenses (ocho de Morena, uno del PRI y dos del PT) esto por supuesto no tiene nada de chusco, tampoco el hecho de que por primera ocasión la Cámara esté conformada por 250 diputados hombres y 250 diputados mujeres, pero si la “toma de protesta” realizada por un Diputado en particular, en este caso de Rogelio Franco Castán (ex Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz durante la administración de Miguel Ángel Yunes) perteneciente al Partido de la Revolución Democrática, quien “tomó protesta” mediante una carta dirigida al presidente de la Mesa de Decanos de esta LXV legislatura, ¿por qué una carta? Porque desde el pasado 13 de marzo se encuentra encarcelado por “ultrajes a la autoridad”, en esta carta señala “rendir protesta como integrante de la LXV Legislatura, esto ante la imposibilidad material de hacerlo, debido a encontrarme privado injustamente de mi libertad por las autoridades del gobierno del Estado de Veracruz, a pesar de que opere en mi beneficio la presunción de inocencia y tengo a salvo mis derechos políticos”.

Ante esta situación el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna señaló: “En concreto vamos a hacer un análisis jurídico, ya se lo hemos pedido a la unidad jurídica para ver el expediente, porque en estos momentos no conocemos cuáles son los pormenores del asunto”. ¿Usted qué piensa? ¿Vale su toma de protesta?

Continuando con la Cámara de Diputados, ahora nos enfocaremos en las diputadas Eunice Monzón (Partido Verde) y Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) y Karla Robelo Estrada (Morena) quienes al igual que Rogelio Franco rindieron protesta el pasado domingo como diputados federales, aquí la curioso es que después de haber rendido protesta como legisladoras federales continuaron sus labores como legisladoras estatales. En el caso de Eunice Monzón después de haber rendido protesta como Diputada electa del Partido Verde, presidió la sesión en la que se eligió la mesa directiva de la Legislatura local pero como Diputada local del PRI-PRD en el estado de Guerrero. Por su parte Guadalupe Chavira de la Rosa participó en el periodo extraordinario del Congreso de la Ciudad de México, pero aquí sí es por el mismo partido, ahora bien, la Diputada federal emitió un comunicado en donde señala “Estoy convencida que es mi obligación como legisladora local terminar cabalmente con la función conferida y por la que también rendí protesta”.

En el caso de Karla Robelo Estrada, después de haber rendido protesta como Diputada federal fungió como secretaria de la mesa Directiva en la toma de protesta del Gobernador Interino del Estado de Tabasco Carlos Merino. Vale la pena recordar el artículo 125 de la Constitución de nuestro país “Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar”.

Pero no solo pasa en la Cámara de Diputados veamos el actuar de la Senadora con licencia y actual Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, ya que el INE multa a Morena con 4.5 millones de pesos por su actuar como Presidenta Municipal de Texcoco (2013-2015), al retener el 10 por ciento del salario de más de 400 empleados de dicho municipio durante su administración, de acuerdo a las investigaciones realizadas este 10 por ciento se retuvo durante los 3 años de dicha administración, sumando 12 millones 44 mil pesos, al cierre de esta colaboración no había pronunciamiento por parte de la Secretaria de Educación Pública.

Y, para terminar, nuestro Presidente quien la semana pasada rindió su tercer informe de gobierno, el cual en distintos medios fue duramente criticado por presumir el récord histórico en remesas (junto con otros récords), lo curioso es que el Presidente en el 2016 a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió “Está tan mal la economía que muchas regiones del país solo viven del dinero que envían los migrantes a sus familiares. Benditas remesas”, claro en ese entonces el Gobierno en turno era neoliberal...

¿Qué les parece el actuar de estas autoridades?

PD 1. Enorme la actuación del sinaloense Juan Diego García López al convertirse en el primer mexicano que logra medalla de oro en Taekwondo en las Paralimpiadas.

PD 2. Adiós a los partidos Fuerza México, Redes Sociales Progresistas y por no alcanzar el 3 por ciento de la votación válida emitida a nivel federal. ¿Cuáles seguirán?

PD 3. La semana pasada concluyeron como consejeros del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa Perla Bueno Torres, Martín Alfonso Inzunza Gutiérrez y Jorge de la Herrán García, el mejor de los éxitos en sus proyectos futuros.