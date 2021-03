Hay paisajes favoritos y excelsos. Si se pueden pintar, se convertirán en otros paisajes. Cada quien crea y recrea, figura y transfigura, revierte y convierte la belleza del sitio y el candor de su propia intimidad.

El artista no se conforma con expresar lo que el ojo ve, sino lo que su corazón contempla y siente. No nos invita a apreciar una obra concluida y estática; nos estimula a introducirnos en su simbiosis objetiva y subjetiva de la belleza, del espacio y del tiempo.

El paisaje no es una exposición fría e inerte, sino una explosión de color, forma y textura. En el lienzo se funden y confunden las sensaciones, los recuerdos, las experiencias, las vivencias y las nostalgias. Ahí viven, juegan y perviven -como dijera Elena Garro- “los recuerdos del porvenir“.

En el paisaje, el artista ofrece una conjunción de plasticidad, remembranzas, colores y sabores. En su ingeniosa y eclosionada refinería, el óleo respira incesantemente y abandona cualquier apocalíptica petrificación.

Permitamos a Herman Hesse descifrarnos la clave del paisaje:

“La mitad de la belleza depende del paisaje; y la otra mitad de la persona que la mira... Los más brillantes amaneceres; los más románticos atardeceres; ... los paraísos mas increíbles; se pueden encontrar siempre en el rostro de las personas queridas.

Cuando no hay lagos más claros y profundos que sus ojos; cuando no hay grutas de las maravillas comparables con su boca; cuando no hay lluvia que supere a su llanto; ni sol que brille más que su sonrisa...

La belleza no hace feliz al que la posee; sino a quien puede amarla y adorarla; Por eso es tan lindo mirarse cuando esos rostros se convierten en nuestros paisajes favoritos”.

¿Cuál es mi paisaje favorito? ¿Escruto atentamente el rostro?