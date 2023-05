Distribuir de manera equitativa las oportunidades entre el poder, el tener y el saber no forma parte de sus prioridades. Quiere súbditos, no ciudadanos. Genera clientelas, no condiciones para la libertad. Regala dinero para que lo necesites, no para que mejores. Las medicinas, las escuelas, los hospitales, las guarderías, los alimentos, la vivienda, los salarios, son instrumentos para “su poder”, no para que todos podamos.

En otras ocasiones ya me había dirigido a Andrés Manuel López Obrador, pero nunca al Presidente de la República. Le respondí por derecho, y por obligación. La palabra, hablada o escrita, es lo más valioso con lo que contamos cuando de libertades se trata. Si además es un señalamiento desde el poder, no sólo “de” poder, hablamos de la defensa de la República. Y esta última, es responsabilidad de todos.

En la mañanera del martes 16 de mayo, el jefe del Estado mexicano me inscribió del lado de “los conservadores” y de una “oposición ramplona”. Tiene razón, si de falta de coincidencias se trata. No coincido con la “cuatrote”, la considero “cerote”. Un movimiento “gelatina”, todo se mueve y nada avanza.

Mi nombre completo y cargo, “Juan Alfonso Mejía López, ex Director General de Mexicanos Primero Sinaloa”, en boca de un Presidente de la República es una distinción. Más aun, si él mismo me declara su opositor. Para mí los ciudadanos no son parte de un botín, ni sus destinos se dictan por una sola voluntad. No creo en la opacidad, mucho menos en la impunidad de sus gobiernos y gobernantes.

Son muchas las razones por las que no coincido con su proyecto, me limito a tres. Su indolencia frente al dolor ajeno, el desprecio al bien común y su insistencia en dividirnos como sociedad.

Distribuir de manera equitativa las oportunidades entre el poder, el tener y el saber no forma parte de sus prioridades. Quiere súbditos, no ciudadanos. Genera clientelas, no condiciones para la libertad. Regala dinero para que lo necesites, no para que mejores. Las medicinas, las escuelas, los hospitales, las guarderías, los alimentos, la vivienda, los salarios, son instrumentos para “su poder”, no para que todos podamos.

Piensa en el gobierno como un instrumento a su servicio. Lo desprecia de tal forma que lo creen incapaz de realizar cambios, por eso lo desmonta. El único que puede es “ÉL”, no el Estado. Cualquier modificación pende de su deseo, por eso no necesita equipo. La capacidad no cuenta, vale más la lealtad. El mérito está penado, porque “la ignorancia” no siente ni piensa. Y no sólo es una cuestión de técnica, sino una manera de entender la vida. El esfuerzo es una amenaza, mejor hacer malabares avasallando “al otro”, a lo que le pertenece a “otros”. Lo que nos es común a todos exige ser anestesiado, empezando por el impulso individual. “El individuo” es considerado el enemigo número uno.

Dividir a la ciudadanía desde el poder es lo propio de los regímenes fascistas. Sí, fascistas. El militarismo, la opacidad, el avasallamiento sobre los opositores y las alianzas de “dudosa procedencia” son tan sólo algunas de aquellas prácticas de otro tiempo, demasiado semejantes con la presente administración. Por eso los populismos no son de izquierda ni de derecha, son populismos.

EL 2024 no será “un día de campo” para nadie. La incomprensible actitud del Presidente lo confirma, tanto como la de los representantes de Morena en todo el país. La participación ciudadana será clave. Si sale a votar entre el 60 y 70 por ciento de la ciudadanía, dependiendo la entidad, ganará la oposición. El lugar de la batalla será el territorio. Las ciudades determinarán la victoria.

Que así sea.