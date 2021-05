¿Por qué sentimos temor al cambio? Puede ser porque estemos muy cómodos en nuestra zona de confort, pero también puede suceder que nos aterre el desconocimiento de lo que vendrá.

Es normal que experimentemos miedo ante el cambio. La incertidumbre congela en muchas ocasiones nuestros pasos y frena todo avance y desarrollo. ¿Por qué sentimos temor al cambio? Puede ser porque estemos muy cómodos en nuestra zona de confort, pero también puede suceder que nos aterre el desconocimiento de lo que vendrá. Sin embargo, debemos vencer esta resistencia porque el cambio es lo único estable y permanente en la vida.

En efecto, si algo no cambia es que está muerto. Todos los días se renuevan células en nuestro cuerpo y gracias a este proceso de cambio es posible que sigamos viviendo. Es cierto que no tenemos el control absoluto del porvenir, aunque sí podemos planear, proyectar y diseñar en parte nuestro futuro. Por eso, es preciso abrigar confianza y no paralizarse completamente por el miedo.

Volvemos a insistir, es normal sentir temor al cambio por la incertidumbre que conlleva, pero podemos ir dosificándolo. No todos los cambios deben ser bruscos, se puede graduar la mutación o transformación. Khalil Gibrán escribió:

“Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo; mira para atrás todo el recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve frente de sí un océano tan grande, que entrar en el sólo puede significar desaparecer para siempre.

“Pero no existe otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera, el río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar al océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Porque sólo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino de convertirse en océano”.

¿Acepto el cambio?