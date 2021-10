Si no existe ruido externo, los habitantes de las casas encienden los estéreos y aparatos de sonido para alegrarse y no sentirse solos. En realidad, se tiene miedo al silencio y se enmascara con ruido, rumor y algarabía.

El ruido nos acapara, rodea, estremece, aturde y golpea. No hay lugar en que podamos escapar de su dominio. Como león rugiente (utilizando una expresión del apóstol Pedro) nos acecha, embosca y ataca sin piedad ni misericordia.

Si salimos a la calle, el ruido del motor de autobuses, carros, motocicletas, razors y cuatrimotos nos envuelve inmediatamente. Pero, no sólo es el ruido de su motor, algunos vehículos traen estéreos y reproducen canciones a muy alto volumen.

Lo mismo sucede si caminamos por donde están ubicados negocios y establecimientos, porque están provistos con bocinas para promover sus productos, ofertas, gangas, saldos y rebajas.

Si decidimos permanecer en casa, de todas formas, escuchamos los estéreos o serenatas de nuestros vecinos, quienes parece que quieren compartirnos su alegría, aunque no hayamos sido invitados al festejo.

Aun cuando no haya fiestas, de todas maneras, no nos libraremos de los anuncios de donas, tamales, asaderas, agua purificada, cocos helados, gas, escobas y trapeadores (los periódicos impresos ya no tienen tanta circulación, si no, también contaríamos con el infaltable “ándale”).

Es cierto que las labores de perifoneo son necesarias porque los comerciantes requieren alertar de su paso por los domicilios, para que los usuarios puedan prepararse y adquirir los productos. Sin embargo, no deja de ser excesivo el ruido que se produce.

Es claro que no nos referimos al temor al silencio acústico, sino a un silencio más interior y profundo; aquel acallamiento que permite encontrarse con uno mismo en la desnudez existencial.

¿Temo al silencio? ¿Profundizo en mi ser, tener y acontecer?