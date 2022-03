Migrantes efímeros

‘Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir’; escribió Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre. Efectivamente, el ser humano comprende que su vida es efímera y que, además, es migrante de países, épocas, familiares y amigos en tránsito.

“Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir”; escribió Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre. Efectivamente, el ser humano comprende que su vida es efímera y que, además, es migrante de países, épocas, familiares y amigos en tránsito.

El escritor griego Theodor Kallifatides constató esta fugacidad en su obra Otra vida por vivir, donde habló de su situación migratoria tras vivir 55 años en Suecia y su retorno a su país: “La emigración es una especie de suicidio parcial. No mueres, pero muchas cosas mueren dentro de ti. Entre otras, tu lengua”.

Lo invadió una gran nostalgia por vivir fuera de su patria, pero también lamentó que en Suecia se operara una migración de un sistema social a otro: “No soportaba ver a Suecia dejar de ser un país de justicia social y solidaridad, para enredarse en los tentáculos del comercio. La educación se privatizaba, la salud y la asistencia médica también. Los maestros y los médicos se convertían en empresarios, los alumnos y los enfermos en clientes”.

Sin creer en otra vida, aconsejó: “Nuestra vida no es un sueño, sino una sombra fugaz entre el tiempo y la luz. La muerte no te privará de nada. Has probado ya todos los placeres. Has visto a tu mujer parir a tus hijos. A tu hijo convertirse en un hombre y a tu hija en una mujer. Has visto el cerezo de tu jardín crecer, a las olas del mar pulir los cantos, a las serpientes enredarse una al lado de la otra. ¿Qué más puede ofrecerte ya este mundo? Bebe tu vino, date la bendición y cierra los ojos. Y si mueres esta noche, nada cambiará ni nada perderás”.

¿Cómo vivo mi efímera migración?