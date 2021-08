En los EU no tuvimos la imagen de un Presidente en una moneda hasta 1909, cuando Lincoln fue divinizado e imprimió su perfil en el centavo; antes de eso, las monedas de un centavo presentaban a un indio. Todas las demás monedas tenían imágenes alegóricas, al igual que las monedas romanas durante su república. Sin embargo, después de que Roosevelt fue elegido en 1932, las cosas cambiaron. Todas las monedas mostraron a ex presidentes. Washington reemplazó a un Liberty andante en el trimestre en 1932, Jefferson reemplazó al indio en los cinco centavos en 1938. El propio Roosevelt reemplazó la imagen de Mercurio en la moneda de diez centavos en 1946; eso fue un gran paso ya que apenas había muerto. Benjamin Franklin reemplazó a la Libertad en el medio dólar en 1947.

Por la gracia de Dios

Wikipedia: “Por la Gracia de Dios (latín: Dei Gratia, abreviado D.G.) es una parte introductoria de los estilos llenos que un monarca toma como gobernante por derecho divino, no un título por derecho propio.

Este título fue constantemente acuñado por los monarcas en la antigüedad, como durante la Edad Media, alcanzando su cénit durante la Edad Moderna, cuando la monarquía absolutista estaba convencida de la proclamación del rey por gracia divina.

Por ejemplo, de acuerdo con la Royal Proclamation reciting the altered Style and Titles of the Crown del 29 de mayo de 1953, el título completo de Isabel II del Reino Unido es Isabel II, por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios Reina, Jefa de la Mancomunidad de Naciones y Defensora de laFe. En los Reinos de la Commonwealth se emplean variaciones en que se especifica el dominio en cuestión y varían algunos de los otros elementos del título.

Este término no solo estaba reservado a monarcas; el dictador Francisco Franco, por ejemplo, gobernó en España de 1939 a 1975) bajo la fórmula Caudillo de España por la Gracia de Dios.

El término chino 奉天承運: Por la gracia de Dios o Por la Gracia del Paraíso, también fue acuñado por emperadores de China.

“Entrar en la bóveda del Museo Numismático del Banco Central de Chile es retroceder en el tiempo. Se pueden encontrar monedas de cientos de años y billetes provenientes de distintos países. Por ejemplo, uno de 200 pesos traído de Cuba que tiene la imagen del Che-Guevara. Otro de Fidel Castro en la plaza de Cuba, dirigiéndose a la población.