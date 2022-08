Es tal el tamaño de la embriaguez de egolatría del Presidente Municipal, que aprecia cualquier torre de usos diversos que se levanta en el puerto, como si fuera una réplica de la Burj Khalifa, con sus 828 metros de altura y su división hotelera a cargo de la firma Armani, o las carretas de “perros calientes”, como establecimientos con categoría Michelin, al estilo del restaurante Al Mahara, con precios promedio de 150 euros por comensal, sin incluir bebidas.

El movimiento turístico del puerto sigue en auge sostenido, gracias al efecto generador que ha representado la llamada carretera Mazatlán - Durango, vía a través de la cual, el llamado tiempo de “piojo” se ha atenuado considerablemente. Vaya, hasta el temido “septihambre” está quedando como parte del difícil pasado de nuestra actividad turística. Gracias al citado eje carretero, también se detonó el boom de la construcción, y bueno, todo este marco de optimismo provoca que las autoridades de todos los niveles, especialmente las municipales, se apunten el padrinazgo del éxito, al grado de asegurar que el puerto mazatleco está mejor que nunca y que no tarda en convertirse en una réplica del archimillonario Dubai, uno de los emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, según percibe Luis Guillermo Benítez Torres, el Alcalde mazatleco.

Pero, pero, la realidad de nuestras calles, llenas de basura, de desorden ciudadano, de pestilentes aguas negras corriendo por banquetas o encharcadas en los carriles de circulación, baches por doquier y el predominio del segmento de turismo de masas, nos dicen que ni tan siquiera, estamos cerca de nuestros vecinos Los Cabos, con más de 25 vuelos internacionales diarios. Se vale soñar, pero con los pies en la tierra y no envuelto en las divagaciones fantasiosas emanadas del poder y la auto quema de incienso, a costa del erario municipal.

Y de los sueños guajiros de la alcaldía mazatleca, brincamos a darle una repasada al desaseado proceso electoral que vivió Morena, en el cual, los postulados guías de su quehacer, no mentir, no robar y no traicionar, fueron arrastrados y pisoteados por los propios actores “morenistas” incrustados en posiciones de poder, los cuales, sin la menor pizca de moralidad, recurrieron al acarreo, a la compra de votos, a la quema de urnas y hasta liarse a golpes entre ellos mismos ¡Igualito que los del pasado! Obvio, resultaron electos muchos de los representantes populares y funcionarios, es decir, la gente ligada al ejercicio del poder, y por supuesto, del manejo de recursos públicos, siguiendo a pie juntillas, el guión que les legaron los perversos del pasado ¡Qué no somos iguales, dice la gente!

Un punto de la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario, o más bien dicho, a la repartición de posiciones privilegiadas dentro del futuro sorteo de candidaturas, que me llamó poderosamente la atención, fue un párrafo de la Cláusula Cuarta, referida a la acreditación de los votantes, considerados como personas Protagonistas del Cambio Verdadero.

Entre los electores de dicho proceso, se considera lo siguiente: “En el caso de personas de entre 15 y 17 años, en lugar de presentar la credencial para votar con fotografía, podrán presentar alguna identificación escolar o CURP” ¡Ah caray! Creo que estamos ante una clara utilización de menores de edad, para fines personales políticos; es decir, hay una clara configuración de pedofilia política.

Morena la esperanza de México, reza el eslogan del partido en el poder, y lo fue como movimiento que condujo a López Obrador a obtener la Presidencia de la República mediante un triunfo arrollador, pero al paso de los días, nos está demostrando, que como partido, no marca diferencia que lo distinga del resto que conforma la dañina mafia partidista que ha reinado en nuestro país, o tal vez, peor porque no se cansan de repetir que en su actuar no cabe la mentira, la deshonestidad y la traición ¡Buenos Días!