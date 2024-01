La amalgama insólita de unos que tuvieron la oportunidad de demostrar la vocación de servicio a los sinaloenses, y fracasaron en dicha tentativa, recibiendo la posibilidad de regresar a pedir el voto, y otros con buen trabajo, empatía y respaldo social que quedaron excluidos por la entelequia de la encuesta

Más allá de la fórmula de Enrique Inzunza Cázarez e Imelda Castro Castro para el Senado, las demás eventuales candidaturas del Movimiento Regeneración Nacional a los puestos de elección popular que estarán en juego en Sinaloa estructuran la apuesta a que otra vez sea el Presidente Andrés Manuel López Obrador quien los beneficie a todos con similares tsunamis de votos a los que ocurrieron en 2018 y 2021. Es una sequía de talentos, carismas y propuestas como si la sed social por mejores gobiernos pudiera satisfacerse con gotas de disimulo.

Sin ánimo de echarle a perder la fiesta a los beneficiarios de la tómbola morenista, se aconseja ponerle atención a la aclaración hecha en los minutos posteriores a que filtraron la lista de candidatos. Podría creerse que fue por sonrojo, pero en realidad se tornó pertinente la aclaración de que se trataba únicamente de la propuesta local, la de Morena Sinaloa y tal vez del Gobernador Rubén Rocha Moya, quedando pendiente que la aprueben el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, y la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Se daba por hecho que Juan de Dios Gámez y Gerardo Vargas buscarían la reelección en Culiacán y Ahome, y que en Mazatlán Estrella Palacios partiera casi de la nada a conquistar los votos que ni por asomo tiene, pero en el catálogo de aspirantes hay disparates como el hecho de definir a Graciela Domínguez como candidata a Diputada Federal por el Distrito 1, con cabecera en El Fuerte, donde no conoce ni la conocen ya que su expertise político está en Culiacán y el municipio de Rosario.

Otras decisiones difíciles de entender son la ironía de mantener a Pedro Villegas Lobo en la boleta electoral, ahora por el Distrito local 13, fortaleciéndose aquella táctica que usó el emperador romano Calígula al designar a su caballo como cónsul, burlándose del establishment político de la época. Dislate similar es el hecho de apostarle a la inopia legislativa que evidencia Serapio Vargas, posible candidato a repetir en la curul del Congreso del Estado, esta vez por el Distrito 19, siendo que ninguna acción notable ha tenido en la 64 Legislatura a no ser que sea relevante su propuesta del campo nudista en Navolato o promover actos de vandalismo en Ciudad Universitaria.

De ahí en adelante son pocas las cartas fuertes para buen el desempeño parlamentario que estarían a cargo de Ambrocio Chávez, Cecilia Covarrubias, Geraldine Bonilla y Miguel Ángel Gutiérrez en caso de ganar las votaciones, con la directriz de María Teresa Guerra Ochoa que asegura una Diputación local al encabezar la lista de plurinominales y llegaría a presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Esto también es cuestión de sacrificios, como el del Alcalde de Mazatlán, Edgar González Zatarain, que a pesar de su buen desempeño en el cargo es desplazado de la posibilidad de reelección para cumplir con Estrella Palacios la cuota morenista de paridad de género; o de dispensas a gobiernos frustrados que se materializan en la circunstancia de Margot Urrea que consigue la postulación a la ratificación en la Presidencia Municipal de Navolato sin importar el estilo autoritario y soberbio con que ha ejercido de 2021 a la fecha. La amalgama insólita de unos que tuvieron la oportunidad de demostrar la vocación de servicio a los sinaloenses, y fracasaron en dicha tentativa, recibiendo la posibilidad de regresar a pedir el voto, y otros con buen trabajo, empatía y respaldo social que quedaron excluidos por la entelequia de la encuesta.

En cambio la propuesta para el Senado está mejor fundada en función de la labor que desempeña Imelda Castro en la Cámara Alta, en la cual llegó a ocupar la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, y la idoneidad de Enrique Inzunza para el debate jurídico que se requerirá logre o no Morena construirle el segundo piso a la 4T. La pregunta es por qué no utilizaron igual buen tino en la selección del resto de los candidatos pues, con las excepciones aquí anotadas, Morena da la impresión de jugársela todo con los votos que empuje López Obrador, que a pesar del desgaste que ocasiona la banda presidencial se confía en exceso que alcancen para ganar no solamente la titularidad del Ejecutivo Federal sino también la mayoría de alcaldías, senadurías y diputaciones.

Otra duda razonable tiene que ver con el destino de los personajes y grupos que desde los partidos de oposición implementaron la reconversión ideológica al morenismo creyendo que no daban saltos al vacío. Por ejemplo, los mazatlecos Fernando Pucheta, ex priista, y Celia Jáuregui, separada recientemente de Movimiento Ciudadano, para adherirse a la campaña de Sheinbaum, y en Culiacán el desteñimiento tricolor de Jesús Valdés, Ricardo Madrid y Tony Valenzuela para jugársela con la tintura guinda.

En fin, los ciclos circulares de la política a la mexicana llevan a donde mismo. La dominación del PRI durante décadas, absoluta y perfecta, hacía posible que cualquier desconocido e ignorante se alzara con el triunfo en las casillas electorales porque la estructura priista de corte dictatorial funcionó sin fallas; hoy la influencia de un solo hombre sobre la masa votante viabiliza el ascenso al poder público de quienes ni tienen idea de qué harán al arribar a esos cargos.