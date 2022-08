Morena ... y 'su' elección

La partidemocracia mexicana terminó por asfixiar cualquier proceso de profundización democrática en México. Esto no quiere decir que los partidos ‘sean malos’, sino la forma en que ‘esos’ partidos entendieron el poder en su tiempo. La enfermedad a vencer no es la institución, sino las prácticas vividas en su interior. ¡No confundamos!

El semestre pasado impartí el curso de Ética Pública a los alumnos de Políticas Públicas en la UAS. En una de las conversaciones abordadas sobre la responsabilidad individual, les hice una pregunta: si observan una agresión en el patio de la escuela, por ejemplo, a una mujer, ¿la intentarían detener? El primer impulso “es sencillo”, ya sea en un sentido o en otro; pero, cuando lo piensas más y dimensionas las consecuencias de los hechos de los otros y los de uno mismo, es cuando adquiere otro nivel de complejidad. Y esto es lo importante, una vez que adviertes lo ocurrido, en el comportamiento de “los otros” y en el de uno mismo ¿se vale mantenerte inmóvil?

Las posibles prácticas de violencia en una escuela, en un gobierno, en una casa, en la vía pública tienen todas repercusiones sobre el bien común. Si se trata de partidos políticos, ¿también es el caso? Los mecanismos de elección de un partido, los perfiles, su forma de reclutamiento, sus órganos de gobierno, los mecanismos de elegir a sus dirigentes, ¿impacta en nuestra cotidianidad? La respuesta es SÍ.

El pasado fin de semana Morena se dio cita para elegir a los 3000 consejeros que integrarán al Congreso Nacional, máxima autoridad de este partido. Se dicen muchas cosas, algunas a favor y otras en contra del proceso. Se habla del registro de 60 mil aspirantes, aunque acusan del “rasuramiento” de miles de ellos. Se afirma la asistencia de 3 millones de personas a votar, pero no hay un padrón para confirmarlo. El Presidente de la República “felicitó” a su partido, con todo y el registro de Adán Augusto, Secretario de Gobernación, atentando contra las propias reglas del partido que él mismo fundó, y que en el Artículo 8 prohíbe la participación “de autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los municipios, estados o federación.” (https://www.dof.gob.mx/2019/INE/estatuto_morena.pdf)

Si fueron muchas o pocas las agraviantes, tantas como el 5 por ciento exigido en la Ley de Medios de Impugnación, se ignora. Y no se sabe porque la información sólo la tienen los jerarcas del partido en el poder y el gobierno. No hay transparencia. Pero, por el momento esto no es importante, a menos que Usted piense lo contrario. Veamos.

Para Herbert Kitschelt, catedrático de la Universidad de Duke, la democracia interna de los partidos es tan importante para la democracia de un país, como las arterias lo son al corazón. Si las arterias están tapadas, la circulación sanguínea no pasa. Si los partidos en una democracia no son demócratas, la democracia del país pasará a formar parte de una simulación. Es justamente la acusación en el pasado en contra de partidos interesados sólo en ellos y no en las preocupación de los mexicanos.

Si Usted piensa que los morenistas no viven la democracia en su partido, tiene una muestra en el fin de semana pasado o bien, todas las mañanas, entonces “los que dicen ser diferentes” no lo son tanto.

Jurídicamente, los partidos son entidades de interés público. En términos claros, esto tiene una doble consecuencia. Por un lado, los mexicanos les damos dinero de nuestros impuestos. El 30 por ciento de todos los recursos recibidos los obtienen por el sólo hecho de existir; además, les damos el dinero antes de presentarse a una elección, por eso es un gran negocio. El 70 por ciento restante, se distribuye de acuerdo a la votación obtenida. En todo caso, siguen siendo nuestros impuestos.

Todos los gobernantes en turno proponen lo que no aceptaron cuando eran oposición. Por ejemplo, retirar el financiamiento público partidista. Claro, ahora controlan la nómina gubernamental y hacen uso de ella. Ponga atención en su distrito, en su ciudad, en su estado y escuche a “los que saben” quienes son los ganadores del pasado fin de semana. Le adelanto la respuesta: los dueños de la nómina.

Lo mínimo que se requiere es claridad en procesos y reglas, y transparencia en los métodos y resultados.

Por otro lado, nunca falta aquél lúcido observador que dice: “a poco los de antes no lo hacían”, “la ley es una cosa, pero la realidad es otra”, “siempre se ha hecho así (acarreo, golpes e intimidación), quien no lo acepte nunca ha estado en una elección”. Lo que ésta gente está pidiendo es aceptar con cinismo la simulación de la ley. Eso es justamente a lo que no podemos ceder, a repetir “la banalidad del mal”.

Así lo conversamos el semestre pasado en el aula. Cuando una práctica la normalizamos, la volvemos parte de nosotros mismos. Nuestra convivencia cotidiana se vuelve el conducto por excelencia, formando parte de lo que somos. Esa es la “banalidad del mal”, dice Hannah Arendt, perder los referentes sobre “lo que es normal” y nos identifica como seres únicos y no parte de una manada. Y, por sobre todas las cosas, esconde en una nebulosa la responsabilidad individual en el proceso de generar comunidad. Por eso es trascendental distinguirlo.

Ahora, Usted haga sus conclusiones, reconociendo un llamado a la acción en caso de no coincidir con prácticas susceptibles de tocar a la puerta de su casa o en las escuelas de sus hijos, en nuestros lugares de trabajo.

Que así sea.