El Presidente no pareciera entender la importancia de los productores de cereales sinaloenses en México, a pesar del lema muy cierto de que ‘Sin maíz no hay País’. López Obrador pareciera creer que los únicos productores agrícolas que cuentan son los pequeños o de regiones menos favorecidas que el noroeste mexicano. Es cierto que son productores de regiones pobres o de comunidades indígenas los que necesitan más apoyo del Gobierno para subsistir, pero los agricultores de mayor capacidad productiva y comercial son fundamentales para la alimentación de México.

La nada acertada política agrícola de Andrés Manuel López Obrador hacia los productores de maíz y trigo ha provocado intensas movilizaciones en Baja California, Sonora y Sinaloa. A juzgar por las notas periodísticas de los tres estados, es en Sinaloa donde las acciones de protesta de los agricultores han sido mayores y más enérgicas, lo cual no sería gratuito porque en nuestro estado el peso de los maiceros es muy grande.

Ahora bien, si la política agrícola de AMLO es errónea, en Sinaloa el Gobernador Rocha Moya trata de paliarla con negociaciones en la capital nacional y con los productores del estado. “Estoy con ustedes”, les dijo, y por lo menos ha logrado que les compren más granos, aunque no a los precios que ellos demandan.

No es nada fácil que el inquilino de Palacio Nacional cambie de parecer, tiene ideas muy fijas y criterios políticos poco flexibles a pesar de su pragmatismo; no obstante, el Gobernador intenta mover otras piezas en el Gobierno federal para dar respuestas más favorables a los sembradores de maíz y trigo antes de que su movilización cree una peligrosa crisis política en Sinaloa que, en un descuido, pudiera convertirse en una desestabilización si no nacional sí, por lo menos, regional.

Aun así, en las encuestas más recientes, AMLO y la 4T muestran una recuperación sorprendente en las opiniones favorables, en alguna el Presidente da un salto hacia delante de 5 u 8 puntos, acercándose nuevamente al 60 por ciento. Sin embargo, el descontento de importantes capas de sectores agrícolas, nada artificiales y sí muy reales, podría, al menos en algunos estados del País, aminorar las simpatías hacia el gobierno del macuspeño en mediciones posteriores.

No obstante, al mismo tiempo, otras encuestas hablan de la pobre y cada vez menor aceptación que tienen los partidos opositores a Morena. Reforma, el principal opositor mediático de López Obrador, en una encuesta que publicó el jueves pasado nos revela que, por un lado, encuentra que el Presidente es considerado el político más honesto de México -el 63 por ciento lo piensa así-, muy por encima de gobernadores, alcaldes, senadores, diputados y secretarios de Estado, y que Morena es el partido más honesto -aunque con un indicador muy bajo de 20 por ciento-, mientras que el PRI es visto como el más corrupto con un 47 por ciento de rechazo, seguido por el PAN con el 10 de opinión desfavorable. Habría que decir, además, que en esta encuesta la población ve a los partidos políticos, con el 73 por ciento de la opinión, como las instituciones más corruptas de México, incluso por encima de las policías.

Es precisamente este desprestigio el que va a llevar al PRI a una derrota electoral histórica en el Estado de México. Imagen negra corroborada con la ya famosa frase de la candidata del tricolor a la Gubernatura, Alejandra del Moral, en una reunión partidaria: “hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría no de buena conducta”.

Este tipo de torpezas, que reflejan una conducta política cínicamente arraigada en el PRI, impiden que este partido se recupere y ayude a fortalecer la oposición partidaria que se delinea para 2024. Es más, con la derrota segura de los hijos de Atlacomulco el próximo junio, lo más probable es que la suerte esté echada para la grande del próximo año.

Es decir, a pesar de los enormes yerros de AMLO y del conjunto de la 4T, la pobreza moral y política de los partidos opositores les impiden sacar provecho y rehacerse ante la ciudadanía.