salomon.gaxiola@gmail.com

Entre quienes creen que debe de enjuiciarse a dichos ex funcionarios y quieres creen que esto es una maniobra para tomar control sobre la universidad, las diferencias siguen y no se ve un fin pronto a esta situación, pero por mientras vale la pena preguntarse ¿quién se beneficia de esta situación? ¿Los alumnos? No lo creo.

El Congreso del Estado fue noticia esta semana, la razón es la reunión de trabajo que el Gobernador anunció para el pasado 29 de noviembre a las 11:00 horas, es importante señalar que el Gobernador había enviado su 2º informe de gobierno desde el pasado 15 de noviembre y esta sesión del día 29 estaba programada con la finalidad de que cada diputado podría preguntarle al Gobernador y este responder (sobre su 2º año de gobierno), el ejercicio no me parece mal, me parece que es un avance, recordemos que hace años se dejó de realizar.

Pero esta reunión de trabajo no se realizó, ya que simpatizantes de la UAS y de los funcionarios sometidos a juicio de dicha casa universitaria acudieron al Congreso desde un día antes de la comparecencia del Gobernador, para protestar y manifestar su inconformidad por las acciones ejercidas por la Fiscalía del Estado en contra de dichos ex funcionarios, ante esta situación la Mesa Directiva del Congreso decidió suspenderla señalando que existía un bloqueo total a los accesos del Congreso del Estado de Sinaloa y que ante esa situación no era posible garantizar la integridad de los trabajadores, diputados o invitados. Por su parte los manifestantes señalaban que dicha manifestación se realizaba de manera enérgica pero pacífica.

Ya hemos comentado sobre estas diferencias entre quienes creen que debe de enjuiciarse a dichos ex funcionarios y quieres creen que esto es una maniobra para tomar control sobre la universidad, las diferencias siguen y no se ve un fin pronto a esta situación, pero por mientras vale la pena preguntarse ¿quién se beneficia de esta situación? ¿Los alumnos? No lo creo.

Ahora cambiémonos de Estado, vayamos a Nuevo León, donde las cosas han estado nada tranquilas, ya mencionamos que Samuel García, dejaría su cargo para hacer campaña y buscar la presidencia de nuestro país, se le podrá criticar que está haciendo lo que criticó a su antecesor en su momento, es decir, dejar el cargo de Gobernador para buscar la presidencia, pero quizás no es más que ser congruente consigo mismo, recordemos que dejó una diputación plurinominal para ser Senador, una vez que fue Senador dejó la Senaduría para ser Gobernador, ahora que es Gobernador lo ha dejado para buscar ser Presidente, ¿lo logrará?, quizá esa no sea la pregunta correcta, quizá sea ¿podrá terminar la campaña?

Mientras el Gobernador con licencia realiza campaña, alguien tiene que gobernar Nuevo León, y esta semana el Congreso de dicho Estado nombró Gobernador interino a partir del día de hoy al vicefiscal Luis Enrique Orozco, el cual no era ninguna de las cuatro personas propuestas por Samuel García, las cuales son personas que en palabras del Gobernador con licencia buscarían darle continuidad a su movimiento. Es importante señalar que dicha sesión se volvió caótica ya que ingresaron personas a la fuerza e incluso estallaron una bomba de humo, por lo cual se tuvo que suspender la sesión momentáneamente.

Pero vayamos a la Constitución de dicho Estado, la cual en su artículo 89 señala que cuando el Congreso le otorga licencia al Gobernador por más de 30 días, el Congreso o la Diputación permanente, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo, ¿cuál es el problema? Que el Gobernador con licencia buscaba que fuera una persona nombrada por él, y al parecer no tuvo los votos suficientes para lograrlo.

Pero si usted pensaba que la situación en Nuevo León había vuelto a la normalidad con la designación de Gobernador interino, pues déjeme decirle que no, ya que un Juez suspendió la licencia otorgada a Samuel García, hasta que asuma el cargo el Gobernador interino, pero otro Juez suspendió el nombramiento de Gobernador interino, sí, créame no está leyendo mal, y por si fuera poco el INE ha señalado que para poder obtener el registro como candidato a la presidencia Samuel García tenía que dejar el cargo a más tardar el día de ayer, lo cual no había sucedido mientras se escribe esto, por lo que no perdamos de vista a Nuevo León y sus “gobernadores”.

PD 1._ Por primera vez en la historia de nuestro Estado, el PRI se queda sin Grupo Parlamentario en el Congreso al renunciar el Diputado Sergio Mario Arredondo a dicho partido.

PD 2._ El Presidente enviará una nueva terna para el cargo de Ministra de la SCJN, el Senado rechazó la anterior por la cercanía con el Ejecutivo.

PD 3._ Siguen los movimientos y ahora es Tere Guerra, actual Secretaria de las Mujeres en el Estado, quien señala que buscará contender por la Alcaldía de Culiacán por el partido Morena.