La muestra de que los y las sinaloenses son trabajadores se refleja en la producción y exportación que se tiene de legumbres y frutas como lo son tomates frescos, mangos, “bell peppers”, garbanzos y pepinos

Me encanta Sinaloa y mucho más me gusta su gente: alegre, divertida y trabajadora.

La muestra de que los y las sinaloenses son trabajadores se refleja en la producción y exportación que se tiene de legumbres y frutas como lo son tomates frescos, mangos, “bell peppers”, garbanzos y pepinos. Más la cosa no queda ahí, ya que también se procesan algunos de estos productos que terminan exportándose como jugos y en otro campo, incluso, se accede en el exterior al mercado de la carne.

Además, el turismo cada día crece y se confirma con la ocupación en Mazatlán por nombrar el lugar más atractivo en ese sentido; también el estado ha desarrollado espacios alternos donde las familias van y pasan los fines de semana, que van desde el tradicional Altata, pasando por Topolobampo y Cosalá; así como sus pueblos mágicos: Surutato y El Quelite, hasta llegar a la internacionalización de los espacios para el ‘surfing’ en el ejido Celestino Gasca.

Sinaloa adicionalmente cuenta con una gastronomía muy diversa que ya toma dimensiones que cruzan las fronteras nacionales, en donde sus grandes chefs, que el mismo Noroeste ha sacado a relucir, pasan por los conocidos mariscos, hasta los deliciosos postres, panes; destacando especialidades regionales que ya se conocen en el mundo, pues hasta tequila y café se tiene en este rico estado sin dejar atrás su pulpo, camarones y calamares.

El estado tiene un gran sector de servicios (comercio) como papel preponderante que representa mas del 20% de su economía. Su diversidad es tal que hasta cuenta con minería y negocio forestal.

A dónde quiero ir con todo esto? A que no veo que la gente tenga que estar derrotista y viendo que no hay salida ante el “control” por el impacto del crimen organizado del que nos habla la Revista Espejo en su nota de días pasados: “Sociedad organizada y narco, la perspectiva de los espacios”.

No obstante lo anterior me gustó mucho que la propia nota hiciera un comparativo entre la “Perspectiva social del derrotismo y la del Informado’.

Ya lo comenté en un artículo previo, que salir del lugar donde se está de sometimiento no es mágico y que debe hacerse estrategia y continuar con acciones claras y contundentes para ir recuperando lo perdido, mas que no se puede vivir pensando que ya no hay nada qué hacer y que se estará sometido a este tipo de criminales que han tomado al estado de mucho tiempo atrás de por vida.

Una vez mas, soy una convencida de que si sociedad y Gobierno se toman de la mano y no le aflojan, en 10 años estaremos hablando de otro escenario.

Es necesario para ello que la sociedad (informada), a la que se refiere el artículo que aquí menciono, presione y aliéntela a quienes creen que ya no hay nada qué hacer.

Segura estoy de que si se hace un ejercicio con niños y niñas, para que presenten su visión y manera de solucionar las cosas, darán soluciones con una perspectiva de más optimismo y sobre todo fuera de la caja.

Estas propuestas podrían ser expandidas para incorporarse a nivel escuelas, a nivel municipal e, incluso, ver si de lo que se propone se generan políticas públicas, pues como dice el Señor de los Anillos: “Hasta la persona más insignificante puede cambiar el curso del futuro”.