En cualquier otra democracia esto hubiera causado renuncias de funcionarios, pero en nuestro País el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ese mismo día en una entrevista señaló que él sería Presidente y que los centros de detención son responsabilidad del Canciller Marcelo Ebrard, el cual también se encuentra aspirando a ser candidato presidencial, este tema es responsabilidad de ambos. Esperemos esto no sea en una desgracia que quede impune y no solo me refiero a los responsables sino al actuar de los gobiernos, incluso de la Oposición y de la misma ciudadanía, 39 personas muertas que no debieron estar detenidos en primer lugar y que mueren porque alguien no pudo, quiso, abrirles la puerta.

salomon.gaxiola@gmail.com