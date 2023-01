Muertes paralelas (2)

Dmitry Orlov, conferencia 2009

Libro ‘Reinventando el colapso: el ejemplo soviético y las perspectivas estadounidenses’.

https://williambowles.info/2009/07/20/video-dmitry-orlov-seizing-the-mid-collapse-moment/

“¿Cómo fue posible que los rusos siguieran vivos y mantuvieran cierto esbozo de ‘normalidad’? Aparentemente muchos aspectos del sistema soviético fueron paradójicamente resistentes frente a un colapso total del sistema, muchas instituciones continuaron funcionando, y la forma de vida era tal que la gente no perdió su acceso a la comida, el cobijo o el transporte, y pudieron sobrevivir incluso sin ingresos. El sistema económico soviético no prosperó, y el experimento comunista de construir un paraíso proletario en la tierra fue, a fin de cuentas, un fracaso. Pero como efecto colateral alcanzó, sin darse cuenta, un gran nivel de preparación ante un colapso.

En comparación, el sistema yanqui produce muchos mejores resultados durante un tiempo, pero a costa de crear y perpetuar un sistema de vida que es muy frágil, incapaz de mantenerse ante una inevitable ruptura. Incluso tras la evaporación de la economía soviética y que gran parte del gobierno cerrara, a los rusos les quedaba lo suficiente como para arreglárselas. Por ello existe gran cantidad de información y enseñanzas útiles que podemos extraer de la experiencia rusa, las cuales a su vez se pueden aplicar y poner a buen servicio para ayudarnos a improvisar nuevas formas de vida aquí en EU de manera que podamos hacerlo más soportable.

Entonces, ¿qué les queda? Olviden «crecimiento», olviden «Empleo, olviden «estabilidad financiera». ¿Cuáles deberían ser sus objetivos realistas? Bien, estos son: comida, cobijo, transporte y seguridad.

Su trabajo es buscar una forma de proveer todas estas necesidades de forma urgente, en ausencia de una economía funcional, con el comercio detenido, con poco o sin acceso a importaciones, y hacerlo asequible a una población que mayoritariamente no tiene un céntimo. Si tienen éxito, la sociedad se mantendrá intacta en líneas generales, y será capaz de iniciar un lento y doloroso proceso de transición cultural, y con el tiempo desarrollar una nueva economía, una economía gradualmente desindustrializada, con mucho menor consumo de recursos, caracterizada por una fuerte austeridad e incluso pobreza, pero en condiciones seguras, decentes y dignas. Si no tienen éxito, la sociedad se verá destruida gradualmente en una serie de convulsiones que dejará una nación muerta compuesta de muchos feudos diminutos y miserables. Dado que los recursos naturales han sido básicamente esquilmados, una infraestructura disfuncional y en decadencia, y con una historia de conflictos sociales no resueltos, el territorio de los (previos) Estados Unidos verá un proceso de constante degeneración puntuada por cataclismos tanto naturales como generados por el hombre.