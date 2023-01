Muertes paralelas (3)

Dmitry Orlov, conferencia 2009

Libro ‘Reinventando el colapso: el ejemplo soviético y las perspectivas estadounidenses’.

https://williambowles.info/2009/07/20/video-dmitry-orlov-seizing-the-mid-collapse-moment/

“El sistema agrícola soviético estaba enfermo por una consistente baja productividad. Por muchas razones, eso fue el legado del desastroso experimento de colectivización llevado a cabo en las décadas previas, que destruyó la mayoría de las haciendas agrarias más prósperas y empujó a la gente a granjas colectivas. La colectivización eliminó las tradiciones agrícolas basadas en las antiguas aldeas que habían hecho de la Rusia pre-revolucionaria un lugar bien alimentado que era el granero de Europa Occidental. Más daño sería causado más tarde al introducirse la agricultura industrial. La pesada maquinaria agrícola alternativamente comprimía y rompía la cubierta de tierra mientras la saturaba de productos químicos, empobreciendo y eliminando la biología propia. Al final el gobierno soviético tuvo que importar grano de países que le eran hostiles a sus intereses -EE.UU. y Canadá- y más tarde a expandirlo hasta incluir otros alimentos. La URSS experimentó una carencia constante de carne y otros alimentos con altas proteínas, y mucho del grano importado se usaba para el ganado a fin de evitar este problema.

Pese a ser en general posible sobrevivir con los alimentos disponibles en las tiendas del gobierno, la dieta resultante era bastante pobre, y por ello muchas gentes intentaban completarla con alimentos que recogían, cultivaban, cazaban o compraban en los mercados agrícolas. «Jardines de cocina» estaban siempre presentes y, una vez que la economía colapsó, muchas familias se dedicaron con más interés a cultivar comida. Los jardines de cocina, por sí mismos, nunca habrían sido suficientes, pero hicieron una gran diferencia.

1990 fue especialmente difícil en relación a conseguir algo comestible. Recuerdo un chiste en particular de este periodo. El humor negro siempre ha sido uno de los principales mecanismos de Rusia para mantener la salud mental. Un hombre entra en un mercado y va a la carnicería. Se da cuenta de que está completamente vacía. Así que le pregunta al carnicero: «No tendrá usted pescado?» El carnicero le responde: «No, aquí es donde no tenemos carne. Pescado es lo que no tienen en la pescadería».

A pesar de su pobreza, el sistema de distribución de alimentos soviético nunca dejó de existir. Especialmente, las entregas de pan continuaron incluso en los peores momentos, parcialmente porque el pan ha sido siempre un importante elemento de la dieta rusa, y en parte porque el acceso al pan simbolizaba el pacto entre la gente común y el gobierno comunista, ensalzado a menudo en repetidos eslóganes revolucionarios. También es importante recordar que en Rusia la gente puede ir caminando a las tiendas de alimentación, y usar transporte público para llegar a sus jardines de cocina, a menudo localizados en el campo inmediatamente circundante a las relativamente densas y compactas ciudades. Esta combinación de factores mantuvo a muchos en los tiempos difíciles, de modo que hubo poca y mala nutrición, pero no hambruna.

En EU el sistema agrícola está altamente industrializado y se basa en inputs como diesel, fertilizantes químicos y pesticidas y, quizás más importante, en financiación, crédito a todo lo largo y ancho de proceso. En el actual ambiente financiero, el acceso de los agricultores no está en absoluto asegurado. Este sistema agrícola es eficiente, pero sólo si tienes un libre acceso a combustibles fósiles. En definitiva, no es más que transformar energía de combustibles fósiles en alimentos”.

En fin, hay mucho más en esta conferencia. Búscala si te interesa el tema.