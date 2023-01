Muertes paralelas

La teoría dice que tanto EE.UU. como la URSS colapsaron y colapsarán por las mismas razones, a saber: una severa y crónica falta en la producción de crudo (ese mágico elíxir adictivo de las economías industriales), un serio y cada vez peor déficit en la balanza exterior, un presupuesto militar fuera de control, y un aumento en la deuda exterior

Dmitry Orlov, conferencia 2009

Libro ‘Reinventando el colapso: el ejemplo soviético y las perspectivas estadounidenses’.

https://williambowles.info/2009/07/20/video-dmitry-orlov-seizing-the-mid-collapse-moment/

“Soy uno de los pocos que hace varios años predijo sin lugar a dudas la decadencia de EE.UU. como superpotencia global. La idea de que EE.UU. va a seguir el mismo camino que la URSS parecía ridícula en su momento. Ya no parece tan absurda ahora”.

Sólo hay una cosa que reclamo como propia: la teoría comparativa del colapso de las superpotencias. De momento, es solo teoría, aunque en este momento se está poniendo a prueba de manera concienzuda. La teoría dice que tanto EE.UU. como la URSS colapsaron y colapsarán por las mismas razones, a saber: una severa y crónica falta en la producción de crudo (ese mágico elíxir adictivo de las economías industriales), un serio y cada vez peor déficit en la balanza exterior, un presupuesto militar fuera de control, y un aumento en la deuda exterior.

A esta particular lista de ingredientes la llamo «la Sopa de Colapso de la Superpotencia». Otros factores, como la incapacidad de proveer una aceptable calidad de vida a sus ciudadanos, o un sistema político sistemáticamente corrupto incapaz de reformarse, ciertamente no ayudan, pero no llevan automáticamente al colapso, ya que no ponen al país en ruta de colisión con la realidad. Por favor, no se muestren demasiado preocupados ya que, como he dicho, es solo una teoría. Mi teoría.

He trabajado en esta teoría desde 1995, cuando pensé que los EE.UU estaban siguiendo la misma trayectoria que la URSS. Como es a menudo el caso, esa idea fue mayoritariamente causada por estar en el sitio y el momento adecuados. Los dos principales métodos de resolución de problemas son: 1. sabiendo la solución antes de necesitarla y 2. acertando correctamente. Esto lo aprendí de cierto profesor en la facultad de ingeniería. Soy malo acertando cosas, pero a veces sé las respuestas antes de necesitarlas.

Estaba en muy buena posición para tener esta idea porque crecí entre dos mundos: URSS y EE.UU. Crecí en Rusia, y me trasladé a EE.UU. a los 12, por lo que hablo con fluidez ruso y entiendo la historia y cultura rusas como sólo un ruso nativo puede hacerlo. Pero fui a la escuela secundaria y a la universidad en EE.UU. Aquí hice carrera en diferentes industrias, he viajado ampliamente por todo el país, y por ello también tengo un buen entendimiento de EE.UU. con todos sus intríngulis e ideosincracias. Volví a Rusia en 1989, cuando las cosas todavía parecían seguir más o menos la norma soviética, y de nuevo en 1990 cuando la economía estaba congelada y claramente se avecinaban grandes cambios. Regresé tres veces más en los 90, y pude observar de primera mano los diferentes estadios del colapso soviético.

Hacia mediados de los 90 empecé a ver el súper-poderío soviético y yanqui como una especie de enfermedad que sólo busca dominio mundial pero que en realidad se alimenta del anfitrión, dejando al final sólo una concha vacía: una población empobrecida, una economía en ruinas, un legado de problemas sociales, y una enorme carga de deudas. Las simetrías entre las dos superpotencias globales son demasiado numerosas como para mencionarlas, y su obviedad ha aumentado más desde entonces.

Las simetrías de las superpotencias quizás sean de interés para sabiondos en política o historiadores aficionados o escépticos varios, pero no dicen algo que pueda ser útil en nuestra vida diaria. Son las asimetrías, las diferencias entre las dos superpotencias, lo que creo es más instructivo. Cuando desapareció el sistema soviético, muchos perdieron sus trabajos, todos perdieron sus ahorros, salarios y pensiones no se pagaron durante meses y con su valor arruinado por la hiperinflación; hubo carencias de comida, gasolina, medicinas, bienes de primera necesidad; hubo un gran aumento en la violencia y la criminalidad; pero aun así la sociedad rusa no colapsó. De alguna manera los rusos encontraron formas de apañárselas”.