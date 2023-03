Este año se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Sergei Rachmaninov, por eso, la OSSLA dedica parte de sus conciertos a la interpretación de algunas de sus composiciones, como hoy, en el Teatro Pablo de Villavicencio, a las 19:30 horas, y el domingo, a las 12:30 horas, en el Auditorio Lince de la UAdeO, con las Danzas Sinfónicas. Entrada libre.

Rachmaninov se exilió de Rusia por la revolución de 1917. La cantidad de conciertos que ofreció como pianista, mermó su producción. Dijo: “Al dejar Rusia, dejé atrás mi deseo de componer: al perder mi país, me perdí también a mí mismo”.

Las Danzas sinfónicas se llamarían Danzas fantásticas, y sus movimientos: Mañana, Mediodía y Noche. Incluso, iban a ser un ballet, pero el coreógrafo ruso Mikhail Fokine murió en 1942. Asimismo, se piensa que fueron premonitorias de su propio fallecimiento, que se produjo dos años después de componerlas e incluyen el Dies Irae y las Vísperas, como preludio de muerte y resurrección.

Rachmaninov señaló: “En mis propias composiciones, no he hecho ningún esfuerzo consciente por ser original, ni romántico, ni nacionalista, ni nada por el estilo... He recibido una fuerte influencia de Tchaikovsky y Rimsky-Korsakov: pero nunca, que yo sepa, he imitado a nadie. Lo que trato de hacer al escribir mi música es que diga simple y directamente lo que hay en mi corazón... Si hay amor, o amargura, o tristeza, o religión, estos estados de ánimo pasan a formar parte de mi música, y ésta se vuelve bella o amarga o triste o religiosa”.

En la programación de esta primera temporada se incluye su Sinfonía No. 2; esperemos que en la segunda nos sorprendan con su Concierto No. 2 y la Rapsodia para un tema de Paganini.

¿Siento la música del corazón?