Lo que sí podemos hacer es asirnos de los esfuerzos por construcción de paz positiva y colaborar para que sean obra de la sociedad y resulten de gran aliento y de fuerte influencia en la misión de futuro. Apostémosle a la cultura, la convivencia y la educación a largo plazo y a la reactivación de la economía y de la fe en las instituciones. Los traumas que nos causa la violencia nos hacen escépticos, desconfiados; no permitamos que nos inmovilicen frente al reto que apenas asoma.

Vislumbre del sosiego que durante casi un año no experimentamos, hasta prodigio parece ser el sábado con ningún reporte de homicidios dolosos en Sinaloa que sin deméritos debe atribuírsele a la coordinación de la fuerza pública federal y estatal y tiene que ser, por añadidura, la voz de arranque con bandera blanca para que el Gobierno y los ciudadanos instalemos narrativas de paz y de recuperación de vida segura, a tal punto que desde las atrocidades vividas les ofrezcamos a las víctimas el memorial del nunca más.

Todos estamos golpeados y asustados, sin duda, no obstante que llegó el tiempo para procesar de distinta manera los miedos generalizados. Después del azoro y turbación por los muertos, jóvenes en su mayoría y niños inocentes entre éstos, el temor mayor que sobreviene sería el de no haber entendido cómo desde la sociedad civil debemos erigirnos en salvadores de nosotros mismos.

El crimen organizado procede a reconfigurarse con visos de proseguir en sus negocios ilícitos y guerras esporádicas. Si acaso la tranquilidad de las horas recientes fuese una tregua, forzada por los miles de militares o sólo para el replanteamiento de la atroz acometida delincuencial, a los sinaloenses la realidad no nos permite pausa alguna en la emergencia de levantarnos a reconstruir la tierra que necesitamos para vivirla. Hay poco tiempo disponible para elevarnos desde las cenizas.

Por eso es de justicia distinguir entre los bucles en que nos vimos desamparados por las instituciones y autoridades, a la actual acción impresionante de la fuerza pública por protegernos, cayendo varios de sus elementos en el cumplimiento del deber. Así como no escatimamos en reclamos y retórica cuando nos sentimos indefensos, vale la pena ahora abrir ciclos de confianza y participación ciudadana.

Durante la reunión sostenida el jueves 14 de agosto entre los mandos del Gabinete de Seguridad Pública estatal y los directivos de medios de comunicación fue posible corroborar que Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal operan compactos bajo la coordinación del Secretario de Seguridad Pública, General Óscar Rentería Schazarino, para contener la guerra intestina en el Cártel de Sinaloa. ¿Podemos ya alzar velas para navegar en mares más tranquilos?

Notemos que el patrullaje de elementos de estas instituciones es bastante visible en las zonas urbanas y rurales, ha permitido recuperar gradualmente la seguridad en calles y carreteras a pesar de que permanece la eventualidad de eventos de violencia de alto impacto que echen abajo la frágil percepción de tranquilidad que apenas se sitúa en la población. Imposible que después de más de 11 meses de narcoguerra curemos el trauma propio de la sensación de sentir en la sien las armas de los malandros.

Además en esta época difícil los gobernantes han adquirido conciencia de que Sinaloa necesita tener una Policía numérica y tácticamente mejor, equipada, entrenada y remunerada para que nos proteja cuando los militares deban regresar a los cuarteles. Tuvieron que pasar muchos años, ocurrir varias narcoguerras, para que la obtusa costumbre del poder dejara de ser, por acción u omisión, colaboradora de las barbaries fraguadas en el narcotráfico.

Once meses han sido suficientes para entender cómo son las narcoguerras. Tuvo que ocurrir la anulación del capo Ismael Zambada García, a quien el Gobierno asumía como factor de equilibrio y estabilización del narcotráfico mexicano, como evento disruptivo que nos mostró el alto costo de normalizar la penetración del crimen en toda la coexistencia de los sinaloenses. Entonces que sea agosto y la borrosa silueta de la salida de la caverna de la violencia la que nos movilice ahora a librar las batallas por la no repetición, por la nunca más narco sociedad.