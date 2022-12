Navidad y estrés financiero

El estrés financiero ha sido catalogado como la otra pandemia, que lleva al 60 por ciento de las y los trabajadores a pasar hasta una semana completa del año preocupados por temas de dinero, y que se puede acentuar en fechas como estas, cuando hay una mayor propensión al consumo.

El presente redondo y perfecto que describía Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad está instalado en su modo festivo para las celebraciones de fin de año, que exhiben el carácter alegre y, hasta cierto punto, despreocupado de las y los mexicanos ante las fiestas.

“Durante los días que preceden y suceden al 12 de diciembre, el tiempo suspende su carrera, hace un alto y en lugar de empujarnos hacia un mañana siempre inalcanzable y mentiroso, nos ofrece un presente redondo y perfecto, de danza y juerga, de comunión y comilona con lo más antiguo y secreto de México”, escribía el Nobel de Literatura en la obra publicada en 1950.

Tiempo de celebrar -el 86 por ciento planea hacerlo en familia durante Noche Buena- y, para muchos, de buscar la forma más adecuada para financiar el gasto que implica, considerando que Navidad es una de las ocasiones en las que más dinero se gasta.

Una investigación publicada en The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies estableció que hay un gasto recurrente en eventos y fiestas de 40 mil pesos promedio al año en las familias mexicanas. En primer lugar, está la Noche Buena, seguida de las fiestas patrias, carnavales y Año Nuevo.

Las celebraciones no se pueden eliminar, forman parte de la cultura, pero sí se puede encontrar un equilibrio entre la vida social y las finanzas personales y familiares, a fin de evitar endeudamientos con su consecuente estrés financiero profundizado ante la cuesta de enero.

De acuerdo con la consultora Deloitte, el 48 por ciento de las y los mexicanos que dice sentir ansiedad en este último mes del año lo atribuye a sus finanzas, y ante la preocupación por no tener suficiente dinero para regalos y festejos recurrirán al pago en plazos. Además del riesgo de caer en los montadeudas, apps de préstamos fáciles que conducen a ser víctimas de cobranza ilegítima por medios extorsivos.

En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México hemos detectado, por medio de los reportes a la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, que las reacciones ante situaciones económicas tensas van desde enojo, tristeza, ansiedad, desesperación, desesperanza, hasta violencia familiar o baja productividad laboral.

El carácter festivo no se extinguirá, por lo que es central el mantenimiento de finanzas personales y familiares sanas, para hacer que las ceremonias de fin de año representen el renacimiento del otro.