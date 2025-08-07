‘El Mayo’ siguió con la suerte a su favor. Había sobrevivido mil veces a situaciones extremas y esta vez en Estados Unidos no fue la excepción.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos le ha dado un viraje drástico al destino de los narcotraficantes sinaloenses Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente “El Viceroy” Carrillo Fuentes, al retirarles la pena de muerte y permutarla por cadena perpetua. Al Presidente Donald Trump, quien seguramente ordenó este acuerdo, le interesó más tener a los capos como informantes vitalicios que aplicarles la clasificación de terroristas con la cual amagó una y otra vez.

Las instituciones de procuración e impartición de justicia de Estados Unidos creen ser más astutas que los narcos procesados, pues consideran que las cabezas del Cártel de Sinaloa de nada les sirven muertos. Si les aplican la silla eléctrica o la inyección letal contribuyen a fortalecer las leyendas que son en México; si les prolongan la existencia allí los tienen disponibles para cuando el Tío Sam necesite la información con fines de ejercer presión política contra el Gobierno mexicano.

La Ley para los vecinos del norte es tan elástica como la alta propensión del crimen organizado a hallar atenuantes así se trate del aparato judicial que presume mano firme, dureza inflexible. A los narcos les incauta sus fortunas, los muestra como escarmiento ejemplar para el negocio mundial de las drogas ilícitas, y luego los gana como informantes y colaboradores.

Por eso es parte del script procesal norteamericano la atípica decisión de la Fiscal General de aquel País, Pam Bondi, de llevar en paquete el desistimiento de la pena capital que se veía venir después de que la Casa Blanca endureció el discurso contra el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones productoras y distribuidoras de fentanilo. Algo hay detrás del desvío de la intención inicial, que es de 360 grados.

Hubo señales anticipadas respecto a lo que sobrevendría con la notificación que el Fiscal jurisdiccional Joseph Nocella le hizo llegar el 5 de agosto al Juez de Brooklyn en Nueva York, Brian Cogan. Una y otra vez los fiscales y el abogado del caso Zambada dieron visos de un gran acuerdo para el líder emblemático del Cártel de Sinaloa, quien frente a tribunales de tierras lejanas continúa mostrándose como el negociador que fue para mantener los equilibrios en el organigrama del narco nacional e internacional. Sólo que hoy cabildea con el gobierno de Trump.

También está el reciente antecedente de la declaratoria de culpabilidad a la cual se adhirió Ovidio Guzmán López el 11 de julio, desde hace casi un mes, que de igual mamera debe ser analizada desde lógicas distintas por la Fiscalía estadunidense y los narcos enjuiciados. Zambada había tenido una vida libre de aprehensiones y encarcelamientos y esta vez acepta lo inimaginable, que es pasar el resto de su vida tras las rejas.

Nadie puede descartar que Frank Pérez, el abogado defensor de El Mayo, haya operado la alternativa de la prisión vitalicia porque cuente con otras coartadas en beneficio de su cliente, por ejemplo impugnar el modo extrajudicial con el cual Zambada fue llevado a Estados Unidos luego de la celada que le tendió para capturarlo Joaquín Guzmán López, el 25 de julio en la finca Huertos del Pedregal de Culiacán.

El 18 de octubre de 2024, a tres semanas de que Zambada García fue llevado a Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York expuso la posibilidad de pedir la pena de muerte para Zambada. El Juez Cogan inquirió a los acusadores si dada la gravedad de los delitos imputados solicitarían el máximo castigo. “Es algo que está dentro de la valoración”, respondieron.

Todo apuntaba a que le impondrían la pena capital para sentar un hito en materia de sentencia para narcotraficantes mexicanos, ya que en este caso no opera el acuerdo de no ejecución para líderes criminales extraditados desde otros países. “El Mayo” no fue extraditado; fue secuestrado y trasladado a Texas.

Pero “El Mayo” siguió con la suerte a su favor. Había sobrevivido mil veces a situaciones extremas y esta vez en Estados Unidos no fue la excepción.