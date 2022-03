No a una administración pública chafa

Entendámoslo de una vez por todas. Las protestas y manifestaciones no le hacen ni cosquillas al Químico y a sus colaboradores. Por ahí no es. Lo único que ha funcionado es la vía legal y ni así han aprendido. Total, pagan las indemnizaciones con dinero que no es de ellos.

Los abogados nos quejamos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, que son los que crean la “jurisprudencia”, publican puros “refritos” de tesis de jurisprudencia ya publicadas antes o sobre temas que son de sentido común y que no merecen ser publicados. Con sus asegunes, coincido en que las críticas son fundadas, pero también hay que reconocer que de vez en cuando se publican tesis aisladas o de jurisprudencia que tocan temas novedosos y pueden causar impacto positivo en la sociedad. Un ejemplo de tales tesis es la que lleva el Registro 2024340, publicada la semana pasada con el título: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PROCEDE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y, POR ENDE, EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE CUANDO SE VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). La tesis tuvo origen en una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la actividad irregular de la Agencia de Gestión Urbana y de una Alcaldía de la Ciudad de México, presentada por un esposo con motivo del fallecimiento de su cónyuge, quien, al conducir una motocicleta en un puente vehicular y derivado de su falta de mantenimiento, al pasar por un “bache”, perdió el control y se impactó contra los barrotes de contención y salió proyectada por encima de un puente, perdiendo la vida. El Tribunal Colegiado dijo que el esposo tenía derecho a que le pagaran una indemnización por el fallecimiento de su cónyuge. La tesis habla del derecho fundamental a una “buena administración pública”, es decir, una que cumpla sus responsabilidades y funciones razonablemente, en contraparte a una administración pública chafa que hace todo lo contrario. La administración pública chafa es fuente de responsabilidad patrimonial del estado y puede dar origen al pago de las indemnizaciones correspondientes. Pensemos no solo en un bache, sino en la falta de recolección oportuna de basura, la falta de reparación de fugas de aguas negras, la falta de regulación de la contaminación visual o por ruido, la entrega de permisos de construcción que impactan el medio ambiente, etc. Es un hecho notorio que el Gobierno municipal deja mucho que desear en cuanto al respeto al derecho fundamental a una buena administración pública y la única forma en que entiende que no está haciendo bien su trabajo es cuando lo demandan y tiene que pagar cantidades millonarias. Entendámoslo de una vez por todas. Las protestas y manifestaciones no le hacen ni cosquillas al Químico y a sus colaboradores. Por ahí no es. Lo único que ha funcionado es la vía legal y ni así han aprendido. Total, pagan las indemnizaciones con dinero que no es de ellos. Quéjese y haga manifestaciones, pero también demándelos. La tesis que le comento puede servir de base para sostener su demanda y generar los cambios que necesitamos. Tenemos derecho a una buena administración pública. Hagamos valer ese derecho en tribunales y le aseguro que, poco a poco, las cosas irán cambiando para mejorar.