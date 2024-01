Todo es posible con buenos líderes, con buenas ideas y un buen gobierno para que la sociedad busque cambiar y mejorar; para ello hay que estar conscientes de que el camino que se lleva es hacia la destrucción y al no retorno.

En su mitin de cierre de precampaña en Acámbaro, Guanajuato, la candidata Xóchitl Gálvez exhortó a los ciudadanos de uno de los estados más golpeados por la violencia de los carteles, a que “no se acostumbren a la inseguridad, esto no es vida, tenemos que luchar...” y es que pareciera que la violencia diaria y la presencia de los delincuentes armados disparando a mansalva e indiscriminadamente y con total impunidad, ante autoridades que no quieren, no saben o no pueden hacer algo efectivo; como que la sociedad ve todo esto como algo inevitable e ineludible, pero Xóchitl hace ver que con un mejor gobierno y con una sociedad consciente y mejor educada, se puede revertir e iniciar un proceso de recuperación.

Viene a cuento el relato bíblico de cuando el profeta Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive, que estaba en situación de una degeneración total, tal vez peor que lo que se sufre en México. Jonás fue a Nínive y predicó a los ciudadanos a arrepentirse y a cambiar su forma de vida, recorrió la ciudad durante varios días, hasta que el propio rey y su gobierno creyeron y exhortaron a la población y al gobierno mismo a “vestirse de sayal y de ceniza” y a comprometerse a cambiar su vida de perdición, con lo cual Dios se condolió y ya no castigó a la ciudad con la destrucción total.

Todo es posible con buenos líderes, con buenas ideas y un buen gobierno para que la sociedad busque cambiar y mejorar; para ello hay que estar conscientes de que el camino que se lleva es hacia la destrucción y al no retorno.

Por esto, Xóchitl clama:

- No acostumbrarse a la inseguridad

- No acostumbrarse a los 30 mil muertos anuales por los narcos y criminales.

- No acostumbrarse a las desapariciones

- No acostumbrarse a los secuestros

- No acostumbrarse a las extorsiones a las pequeñas empresas y productores

- No acostumbrarse a los constantes asaltos en carreteras y caminos

- No acostumbrarse a los robos y asaltos a los hogares de la gente de bien

- No acostumbrarse a que casi el 60 por ciento de los mexicanos se consideren inseguros en su ciudad

- No acostumbrarse a que nuestros hijos sean reclutados por las bandas criminales

- No acostumbrarse al consumo de drogas de jóvenes, niños, mujeres y varones

- No acostumbrarse a los “abrazos no balazos”

- No acostumbrarse a policías y autoridades que no actúan y que ven pasivamente cómo los delincuentes se apoderan de territorios, bienes y funciones de gobierno.

- No acostumbrarse a la impunidad

Pero también:

- A no acostumbrarse a la mala salud de los mexicanos

- A no acostumbrarse a la falta de medicinas en el sector salud

- A no acostumbrarse a hospitales y clínicas saturadas, sin equipos, sin doctores y enfermeras suficientes

- A no acostumbrarse a hacer filas interminables para obtener citas médicas y medicamentos

Igualmente:

- A no acostumbrarse a una deficiente y mala educación de nuestros hijos

- A no acostumbrarse a la falta de escuelas suficientes o a escuelas en ruinas y sin mantenimiento

- A no acostumbrarse a libros de texto tendenciosos y deficientes

- A no acostumbrarse a maestros sin suficiente capacitación, con malos sueldos y sin equipo escolar

- A no acostumbrarse a que los niños terminen la educación básica sin saber leer bien y sin aritmética, historia y geografía

- A no acostumbrarse a niños sin idea de lo que es una computadora y cómo manejarla

- A no acostumbrarse a maestros y alumnos que no están enterados de los adelantos tecnológicos

- A no acostumbrarse a no contar con buenas escuelas de educación media

- A no acostumbrarse a que solo un 10 por ciento de los alumnos puedan llegar a la universidad

Y además:

- A no acostumbrarse a la contaminación del ambiente

- A no acostumbrarse a la tala de bosques y selvas

- A no acostumbrarse a la contaminación y escasez de agua

- A no acostumbrarse a la eliminación de tanta especies animales y vegetales en vías de extinción

- A no acostumbrarse a la pesca sin control y sin respeto de vedas y de especies protegidas

- A no acostumbrarse a los incendios forestales sin atención y sin control

- A no acostumbrarse a ver basura por todos lados, sean calles, caminos y ríos

- A no acostumbrarse a no saber qué hacer con la basura y los desechos sólidos

- A no acostumbrarse a ...

En general a no acostumbrarnos al desorden y a un mal gobierno, a un Presidente que insulta y persigue a todo aquel que no está de acuerdo con sus despóticas decisiones y políticas, que destruye y divide en lugar de buscar la unidad nacional.