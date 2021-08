No aprendes Químico

Como la reflexión, prudencia y humildad para reconocer los errores y corregirlos, es algo que no está en la naturaleza de “El Químico”, no está dejando otro camino que llevarlo otra vez a los tribunales, para que ahí lo pongan en su lugar (otra vez).

¿Recuerdan aquel berrinche que hizo el Alcalde y las amenazas que lanzó contra el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM) cuando un diario local publicó unos datos que no le gustaron?

A pesar de las declaraciones del Presidente López Obrador, el Alcalde no dará marcha atrás con la orden que dio el Ayuntamiento para prohibir la entrada a comercios y lugares públicos a quienes no presenten su certificado de vacunación.

Profesionalmente opino que esa medida es inconstitucional y va a dar mucha tela legal de dónde cortar.

Cuando una autoridad viola derechos humanos los afectados no solo pueden acudir al amparo para que les reparen esas violaciones.

También pueden acudir a las Comisiones Estatales y Nacionales de Derechos Humanos y a la Fiscalía General del Estado o de la República y presentar denuncias penales.

Por si no lo recuerdan, en ese entonces “El Químico” envío un oficio al director del OCM y al propio OCM, exigiéndole que revelará de dónde había sacado la información y además hizo declaraciones a los medios amenazando con denunciarlos penalmente.

El OCM y su director se ampararon y obviamente ganaron los amparos con la mano en la cintura. Esos oficios quedaron sin efecto legal y las amenazas del Alcalde, junto con su berrinche, no pasaron de eso.

Esto lo comento solo para darle contexto a lo que se va a tener que hacer ahora.

Tomando en consideración que la medida impuesta por el Alcalde es inconstitucional, presentaremos un amparo en su contra.

Si tiene éxito, lo vamos a poner gratuitamente a disposición de aquellos que, en ejercicio de su libertad de elegir, han decidido no vacunarse o, incluso aunque estén vacunados, no están de acuerdo en que les exijan su certificado para ingresar a espacios comerciales y públicos.

Como lo dije en la colaboración anterior, exigir el certificado de vacunación no sirve de nada. Gobiernos, organizaciones mundiales de salud y científicos reconocidos en ese campo, ya han dicho que estar vacunado no impide contagiarse de Covid- 19 y, lo peor, tampoco impide que podamos contagiar a otros.

Si esto es así, ¿entonces para que exigir un certificado de vacunación si la vacuna no evita contagiar? Lo que sí evita contagiar (vacunados o no vacunados), son las medidas preventivas que todos conocemos. Ahí es donde debe ponerse el enfoque y exigir que se respeten sin excepciones.

Ni yo, ni algunas personas que comparten mi postura de ampararse, estamos en contra de vacunarse. Que se vacune el que quiera, en donde el “que quiera” debe ir con mayúsculas, subrayado y negritas.

Ningún Gobierno puede obligar, directa o indirectamente a los ciudadanos a vacunarse si no quieren. Las medidas tomadas por el Alcalde son discriminatorias y no deben ser permitidas.

Y no se confundan, no estoy diciendo que hay que ir por ahí de manera imprudente y desconsiderada contagiando a todo mundo.

Es deber de todo ciudadano ante la tragedia que estamos viendo, protegerse y proteger a otros.

Lo primero lo pueden lograr vacunándose (los que confíen en las vacunas) o cuidando su salud y manteniendo muy fuerte su sistema inmunológico (los que no confían en las vacunas).

Lo segundo, proteger a otros, se logra tomando las medidas preventivas que han funcionado y repito de nuevo. Sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar aglomeraciones.

Como puede confirmarlo cualquiera con una simple búsqueda de la información en Google, con todo y vacunas podemos contagiar a otros por lo que es una estupidez exigir el certificado de vacunación si, vacunado o no, puedo contagiar.

Imagínese nada más que, con todo y mi certificado de vacunación entro a un supermercado, pero estoy contagiado de Covid-19 y usted tiene la mala suerte de estar cerca de mi y contagiarse. ¿De que sirvió que tuviera el certificado de vacunación y lo presentará para entrar elegantemente enmicado, si de todos modos usted salió contagiado? ¿Suena pendejo, no?

Por otro lado, a los comercios que le están haciendo caso a “El Químico”, más les valdría contratar un buen abogado para que les dé su opinión sobre los riesgos legales que están corriendo.

Para empezar, que le den una revisada a la Ley Federal de Protección al Consumidor, por ejemplo, el artículo 10 por citar uno, a ver si no están violando derechos de los consumidores al exigir el certificado de vacunación e impedir el acceso a quienes no lo traigan consigo.

Es bueno que los comercios tengan en mente que la violación a los derechos de los consumidores es una de las materias en donde aplican las acciones colectivas con toda su fuerza.

Al hacerle caso a “El Químico”, puede que los comercios se estén poniendo de pechito para que los demanden en una acción colectiva cuyo impacto económico puede ser terrible.

Pero por lo pronto, como el Alcalde no aprende más que a golpes de sentencias de los tribunales, pues ni modo, aunque no me guste, tendré que ampararme contra estos actos que considero inconstitucionales.

Ya que admitan la demanda y en su caso me concedan la suspensión, como lo dije, pondré el amparo gratuitamente a disposición de quienes quieran defender sus derechos y, además, los apoyaremos también gratuitamente en el trámite en tribunales. Si permitimos que el gobierno empiece a meterse con derechos tan elementales como la salud y libertad de elegir y no hacemos nada, luego no andemos quejándonos si se envalentonan y nos pisotean.