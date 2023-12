“El que piensa pero no aprende está en gran peligro”._ Confucio.

Una Oposición robusta fortalece las instituciones democráticas al garantizar la rendición de cuentas, la transparencia, el debate político y la representación diversa, lo que a su vez beneficia a los ciudadanos al promover una toma de decisiones más informada y responsable. Qué lejos estamos de ese sueño.

Es increíble el nivel, o mejor dicho el desnivel que existe entre los personajes que han levantado la mano para encabezar una candidatura por la alianza opositora y peor aún que les den entrada, aunque esto último no me sorprende tanto cuando son encabezados por personajes tan deleznables como sus presidentes.

Vale la pena aclarar que esto no aplica igual cuando se trata del partido en el poder, y es que de ese no hay que sorprenderse, en ese, es hasta entendible que los ventajosos van a levantar la mano pues arguyen sin necesidad de mucha astucia que van a llegar en un elevador, sin esfuerzo y caminando como en la pasada elección. Y aunque no tengo mis simpatías puestas en la alianza, la necesidad de una buena Oposición es apremiante.

Robert Dahl, es uno de los politólogos más influyentes del Siglo 20, ha escrito extensamente sobre democracia y sus instituciones. En 1917 escribió “La poliarquía: Participación y oposición”, donde Dahl examina la idea de una poliarquía como una forma de democracia que implica la participación y la oposición efectivas. Argumenta que una democracia saludable, debe tener una Oposición política fuerte y robusta que pueda desafiar al Gobierno, fomentando así un sistema de control y equilibrio en el poder.

Para Dahl, la democracia se basa en la participación efectiva de los ciudadanos. Sostiene que una democracia genuina no puede limitarse simplemente a elecciones libres y justas, es necesario que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones políticas, lo que implica no solo votar, sino también tener acceso a la información, la libertad de expresión y la capacidad de influir en las políticas públicas.

También sostiene que la Oposición política es esencial para una democracia saludable, fundamental para evitar el abuso del poder y el autoritarismo. La existencia de una Oposición activa y competitiva garantiza el control y el equilibrio en el poder, ya que el gobierno en funciones se ve obligado a rendir cuentas, justificar sus acciones y enfrentar críticas de la Oposición.

Habla de la inclusión y la igualdad como factores necesarios para una poliarquía, enfatiza la importancia de estos para que todas las personas puedan participar en la vida política de manera significativa. Esto implica eliminar barreras como la discriminación, el acceso limitado a recursos y la desigualdad en la representación política.

Dahl fue honesto cuando escribió porque sabía que era utópico, pero que las democracias que avanzaban y aspiraban a mejorar tenían que aspirar a esto. ¿Qué pasa con nuestra Oposición que no entiende que no entiende? O peor aún, NO APRENDE.

Por eso cuando la Oposición habla de “fracasos” debería saberse tan responsable como a aquellos que señala.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.