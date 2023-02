Tenemos un país que no está militarizado, pero se utiliza militares para seguridad pública, vigilar puertos, aeropuertos, aduanas, construcción de obras, entre otras cosas.

No es fácil seguir a la clase política en nuestro País, un tema cualquiera puede convertirse en algo prácticamente imposible de entender, intente explicarle alguien que no viva en México algo de lo siguiente:

La Ministra Yasmín Esquivel, de la SCJN, por ejemplo, que alega que no plagió su tesis, pero la UNAM dice que sí, y por eso no cumple con los requisitos constitucionales y no pasa nada.

Una refinería que a la fecha sigue sin refinar, supuestamente empezaría el 1 de diciembre del año pasado y ahora será el mes de julio de este año, el costo de esta obra se ha duplicado, sigue sin terminarse, pero ya se hizo un evento para “inaugurarla”.

Un aeropuerto que no es negocio y que a base de decretos buscan que se utilice, esto lo digo porque la semana pasada se emitió un decreto que dice “Queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular, exclusivo de carga”. No importa que los concesionarios y permisionarios no quieran utilizar el nuevo aeropuerto, tendrán que hacerlo.

Podemos hablar de un tren que pasa por una selva (pero sin embargo no se tumbará ni un árbol) y va a costar el triple de lo presupuestado, pero si lo hubieran construido gobiernos anteriores hubiera costado más, según lo expresado por nuestro Presidente. Esta semana se hizo público que un Juez de Distrito de Yucatán otorgó la suspensión definitiva de la obra del Tramo 5 Sur y Norte con trazo de Cancún a Tulum, pero eso no importa, la obra va.

Podemos mencionar a los senadores que solicitaron boletos de avión y viáticos para participar en la COP 27 (Conferencia sobre el cambio climático) en Egipto el pasado mes de noviembre, pero ningún acreditó su asistencia a dicho evento.

Tenemos una aspirante gubernamental que retuvo un porcentaje del salario de sus trabajadores, con la finalidad de utilizar ese dinero como financiamiento paralelo para las actividades ordinarias de su partido y a la fecha es precandidata. También tenemos un precandidato que no asistirá el día del cierre de su campaña, ¿el motivo? Asistirá al Super Bowl.

Tenemos un país que no está militarizado, pero se utiliza militares para seguridad pública, vigilar puertos, aeropuertos, aduanas, construcción de obras, entre otras cosas.

Ojo, no todo es noticia nacional, tenemos actualmente un ex Alcalde que jurídicamente está buscando volver a la Alcaldía, alegando que jamás debió dejarla y que todo es un tema político, mención especial al ex Alcalde que esta semana fue removido de su cargo como Secretario derivado de una solicitud de la Fiscalía del Estado al Congreso local para iniciar una declaratoria de procedencia. Por cierto, también tenemos un ex Alcalde prófugo, se le busca por delito de sustracción de menores, violencia familiar y lesiones

¡Ah, y también tenemos carreteras que ameriten un aumento del 40 por ciento, perdón, del 25 por ciento!

Repito, no es fácil seguirles el paso a nuestros actores políticos, entender su actuar y las consecuencias de sus hechos, y todavía menos fácil es tratar de sentirte representado por ellos.

PD 1. La próxima semana comienza el proceso de renovación de consejeros del INE.

PD 2. Esta semana se “festejó” nuestra Constitución, a la fecha tiene 764 reformas y solamente 21 de sus 136 artículos permanecen igual que cuando se promulgó.