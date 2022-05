No está mal que las autoridades educativas pretendan forjar ciudadanos más comprometidos con la sociedad, de hecho, es de exigencia conseguirlo, pero si a la par, no se impulsa el conocimiento científico, tendremos generaciones de egresados que no aportarán gran cosa al desarrollo del país.

La burbuja de la violencia, día tras día, agarra más vuelo, y por supuesto, aparejado a ello, la intranquilidad social se vuelve más frágil, poniéndonos a todos en la tesitura de pasar a formar parte del listado de víctimas colaterales, si de manera circunstancial, nos encontramos en el momento y en el lugar equivocados. La ola de violencia heredada por la presente administración federal está muy lejos de apaciguarse. Y lo peor, es que la estrategia gubernamental no plantea nuevas acciones, a pesar del evidente fracaso de la vía pacifista por la que se optó para enfrentar a la delincuencia organizada, así como de los esfuerzos de activar programas de oportunidades ofertadas a los jóvenes, para alejarlos de la tentación del engañoso brillo que destella el ostentoso estilo de vida del mundillo delincuencial. Tampoco ha dado resultados dignos de contar, el incremento de las filas de las llamadas fuerzas del orden. Da la impresión de que, por cada nuevo policía, el bando contrario multiplica las altas de elementos, y por ello, se dan el lujo de someter, a la vista de todos, a brigadas policiacas, e inclusive, a grupos militares, por el puro gusto de exhibir músculo. Y el negro vendaval también continúa arrasando con la vida de comunicadores, y hoy, lamentamos la muerte del destacado periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, cuya labor periodística se centraba en la crítica del quehacer de los actores políticos, algunos de los cuales, tienden puentes con los varones del poder extralegal. Nada bueno se ve en el horizonte mexicano pintarrajeado, cada día más, con franjas coloradas, consolidándose como uno de los compromisos incumplidos por Andrés Manuel. Y si en el tema de seguridad las cosas están feas, en el terreno educativo, tampoco se avizora un panorama optimista, ya que la interrupción de los ciclos escolares presenciales como consecuencia de la pandemia, no han provocado una reacción gubernamental que derive en acciones que vengan a atenuar los impactos que deterioraron, aún más, la calidad de la enseñanza en todos los niveles del sistema de educación pública. Los negativos que acarreó la suspensión de labores escolares presenciales y los que dejó el arrebatado modelo de educación a distancia, están quedando como cuentas impagables, en perjuicio de la comunidad escolar. De hecho, se ha retomado la reanudación del presente ciclo escolar como si nada hubiera pasado, aprovechando cuanta oportunidad de descanso que se presenta, como lo fue el reciente 5 de mayo y se continuó con la realización de suspensión de labores una vez al mes, según esto, para reuniones técnicas de docentes. Ante una situación de crisis como la que se vive, era de esperarse que se cancelara, por lo menos, el descanso de semana de pascua, pero no hay tal, pues para los docentes, las conquistas laborales son irrenunciables. La indiferencia de las autoridades educativas ante el grave rezago educativo dejado por la pandemia, es clara señal que le darán vuelta a la página; prácticamente, decidieron enterrar los errores y a otra cosa mariposa. Y la mariposa levantó vuelo, y con ello, nos llega la noticia de que el plan de estudios del sistema básico educativo, a partir del ciclo escolar 2022-2023, será renovado, eliminando grados y acentuando el proceso enseñanza aprendizaje en la formación de alumnos con un sentido humanista y comunitario, sin dar a conocer el tiraje de materias y contenidos que sustentan el planteamiento del nuevos sistema educativo, el cual, supongo, tendrá que correr en paralelo al sistema que se pretende abandonar, no por sus deficiencias, sino por el argumento de que es una herencia del neoliberalismo. No está mal que las autoridades educativas pretendan forjar ciudadanos más comprometidos con la sociedad, de hecho, es de exigencia conseguirlo, pero si a la par, no se impulsa el conocimiento científico, tendremos generaciones de egresados que no aportarán gran cosa al desarrollo del país. ¡Buenos días!