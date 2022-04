¡No más cambios de horario, por favor!

Desde el pasado domingo 5 de abril que entró en vigor el horario de verano, me siento cansado, de mal humor; no puedo dormir en noche y en la mañana no me puedo levantar. Normalmente acostumbro dormir a las diez de la noche y despertar a las seis de la mañana. Pero con el actual horario, a las diez de la noche, en mi cuerpo son apenas las nueve, de manera que consigo el sueño hasta las once. Pero por mis obligaciones laborales, aún tengo que despertar a las seis, que en realidad en mi reloj biológico son apenas las cinco. Como cada año, el adaptarme a este cambio me lleva algunos días, pero a mis pequeñas hijas les lleva, incluso, semanas.

El horario de verano se implantó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, y con el mismo fin de economizar energéticos la medida se aplica ahora en 73 países. En México este horario se implementó por primera vez en 1996, pero en Quintana Roo lo rechazaron a partir del año 2015, al igual que Sonora en 1998.

En aquel año de 1998, un grupo de investigadores (José Ángel Vera Noriega, Martha Olivia Peña Ramos, Jesús Francisco Laborin Alvarez y Sandra Elvia Domínguez Ibáñez) del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) elaboraron un análisis sobre el impacto que tuvo en los sonorenses el cambio de horario. Los resultados señalaron que los ciudadanos reportaban un cansancio agotador por no poder dormir a la hora acostumbrada y la dificultad para levantarse a la hora adelantada, iniciando el día con gran fatiga y desaliento.

Por otro lado, en los niños, provocó un acumulamiento de horas de no-sueño y esto se asociaba directamente en el aprovechamiento escolar, la puntualidad, la asistencia escolar y en la atención en general. Encontraron que en los niños el reloj biológico tardó en ajustarse por lo menos dos meses. Esto debido a que los niños se acuestan más tarde porque la luz del día sigue presente. En la mañana deben levantarse a una hora fija para prepararse y llegar a tiempo a la escuela. Una vez que eliminaron el horario de verano, los sonorenses encuestados manifestaron sentirse más estables en el trabajo, y los niños en la escuela.

En otro estudio coordinado por el Dr. Pablo Mulas de la UNAM, en el año 2000, señala que otras alteraciones físicas que provoca el cambio de horario son somnolencia, irritabilidad, dificultades en la atención, la concentración, la memoria, malestar general, cambios en el estado de ánimo, depresión, trastornos digestivos, aumento de secreción del jugo gástrico, disminución diurna, aumento nocturno del apetito y aumento de molestias psicosomáticas.

En Estados Unidos recientemente han decidido eliminar el cambio de horario. El pasado 13 de marzo el Senado aprobó un proyecto de ley para mantener el horario de verano de manera permanente (Sunshine Protection Act, en inglés). En dado caso, y tomando en cuenta los factores sociales y económicos, en México será necesario también dejarlo para estar a la par con ellos. De hecho, en el estado de Sonora, no se implementa el horario de verano, debido a que comparte gran actividad comercial con el vecino estado de Arizona, que tampoco lo implementa.

Según una encuesta realizada por el periódico “The Economist” en noviembre de 2021, el 63% de los adultos de aquel país están a favor de eliminar el cambio de hora en toda la Unión Americana. No encontramos encuestas de percepción ciudadana sobre el cambio de horario en México, pero de acuerdo a un sondeo con mi circulo social, la gran mayoría está en desacuerdo con los cambios constantes de horarios.

Personalmente, yo estoy a favor de mantener un solo huso de horario, ya sea el que conocemos de verano, o el de invierno, pero por favor, no más cambios constantes.

Es cuanto....