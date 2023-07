gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

https://naomiwolf.substack.com/p/not-dead-yet?utm_source=post-email-title&publication_id=676930&post_id=132996646&isFreemail=true&utm_medium=email

Por la doctora Naomi Wolf

“Queridos lectores (me siento como si me estuviera dirigiendo a amigos cercanos, como un escritor de cartas en una novela de Jane Austen):

Por fin llegué a casa desde el segundo hospital, el ‘hospital Vortex’, el hospital casi sin retorno, y, según el título de este artículo, todavía no muerta.

No puedo describir lo que experimenté en el Hospital Vortex, ya que todavía no estoy completamente fuera de peligro médico y aún necesito la ayuda de su personal en un futuro cercano para extraer un dispositivo, cuyos detalles no daré a conocer para evitarte un episodio desagradable. Pero baste decir que mi estadía allí involucró los últimos tres días de lo que fueron cinco días sin comida ni agua, ya que había estado acostada, conectada a una vía intravenosa, con una infección abdominal aguda después de una apendicectomía.

Observé cómo me tomaban los ‘indicadores vitales’ una y otra vez y vi que, con el tiempo, mis niveles de oxígeno en la sangre habían comenzado a descender hasta los 80; no pude hacer que regresaran al rango seguro de los 90, sin importar cuán fuerte inhalara y exhalara. Sabía que cuando los niveles de oxígeno en la sangre caen demasiado, las personas son intubadas, y sabía que eso significaba que los pulmones pueden dañarse irrevocablemente. La infección interna continuaba.

La mañana de lo que se suponía que iba a ser el día en que se iba a realizar mi procedimiento, sufrimos un corte de energía de cuatro horas y media (‘sin precedentes’, como dijo el personal con asombro), dejando el hospital nuevo y enorme sumergido en una oscuridad desconcertante, incluso cuando la pequeña y acogedora clínica original de la década de 1970 justo al lado, tanía todas sus luces encendidas.

Al final de mi quinto día sin comida ni agua, el personal del Hospital Vortex me dijo que, debido a la interrupción del suministro eléctrico, el procedimiento por el que me habían trasladado a ese centro para tratar la infección abdominal, se estaba retrasando más y más hacia el futuro.

Quizás mañana, me dijo vagamente la enfermera... quizás pasado mañana. Cuando expresé mi pánico de que eso significaría siete días o más sin comida ni agua, la enfermera dijo, sin emoción: ‘La gente puede vivir siete días sin comida ni agua’. La observación no dicha fue: ‘Y entonces, no pueden’. Luego me ‘tranquilizó’: ‘Si no te atienden después del día siete, simplemente te pondremos en una sonda de alimentación’. Esto me aterrorizó. Finalmente dijo sin emoción: ‘tus signos vitales están estables”.

Después de esta breve frase, realmente entré en pánico. Sabía que si bien mis signos vitales podían verse bien, yo podía sentir que estaba perdiendo la capacidad de seguir luchando por mi vida. Sentí la disminución de mi voluntad de luchar, tan claramente como si estuviera viendo el agua arremolinarse alrededor de un desagüe que se vacía.

Estaba exhausta y había dejado de preocuparme por los resultados. Sólo quería que el sufrimiento terminara, de la forma que fuera. En la enfermería convencional, estoy seguro de que ese colapso de mi voluntad de vivir habría sido visible para un observador atento, sin importar lo que mis ‘signos vitales’ tuvieran que decir. Pero la maquinaria de la gestión basada en datos sigue funcionando. Cuando ya no pude luchar más, pensé débilmente en mis seres queridos; y me di cuenta de que, aunque a mí ya no me importaba si sobrevivía o no, a ellos sí les importaría si este era el final de mi vida.

Así que le pedí a Dios que por favor salvara mi vida. También le prometí a Dios que si me perdonaba la vida, escribiría todas las cosas que en ese momento tenía miedo de escribir -sabía que Él sabía exactamente cuáles eran esas cosas- y luego colapsé en un sueño febril”.