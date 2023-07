https://naomiwolf.substack.com/p/not-dead-yet?utm_source=post-email-title&publication_id=676930&post_id=132996646&isFreemail=true&utm_medium=email

Por la doctora Naomi Wolf

“Me encontré recuperando la conciencia libre de dolor y sintiéndome ligera y pequeña. Por una buena razón: era yo misma, pero ahora era una versión de mí misma a la edad de 9 años, y era toda espíritu. Me sentí bien y muy simple, como si estuviera hecha solamente de luz y energía. Estaba en una playa y mi papá (que falleció hace años) estaba allí conmigo.

La playa estaba increíblemente tranquila. Pero había algunas cosas inusuales al respecto. Se desvanecía entre neblinas, de modo que todo lo que pude ver claramente fue el tramo donde mi padre y yo estábamos presentes juntos. Y lucía ‘perlado’. Tanto que casi me río. Las olas estaban bordeadas con una cualidad bioluminiscente, aunque, mientras observaba una sola ola rompiendo cerca de mi pie, el agua en sí era extraordinariamente clara. Las nieblas estaban bordeadas con un brillo plateado y un aroma a lavanda.

Luego estaba mi padre, a quien no me sorprendió en absoluto ver, justo como a él le parecía muy normal verme allí, con toda calma. Su edad y la mía en esa escena no estaban de acuerdo con nuestras líneas de tiempo terrenales. Él no era el padre de más de 40 años de mi infancia real en la década de 1960; aquí, en esa playa, parecía tener unos 35 años. Estaba vestido de la forma en que las fotos antiguas muestran que vestía a fines de la década de 1950, antes de que yo naciera, antes de la loca década de 1960.

Aquí, vestía un suéter de pescador de color verde musgo pálido y pantalones chinos con los tobillos remangados. Sus pies estaban descalzos. (‘Mamá: ¿papá tenía un suéter de pescador verde musgo y usaba pantalones chinos en la década de 1950?’. Mamá: ‘Sí’).

Se veía extremadamente bien; su cabello era completamente negro, no veteado de gris como lo había sido desde mi primer recuerdo de él. Mi padre había tenido pies muy característicos, con arcos altos; esos eran sus elegantes pies. Sus manos solían estar secas y calientes; puso su mano derecha suavemente sobre mi cabello y sí, esa era su mano.

Luego tuvimos una conversación tranquila, seria y directa. No importaba que yo tuviera 9 años y él 35, o que yo estuviera viva -en algún lugar- y que él estuviera muerto. Parecía como si esa charla fuera el propósito de este encuentro.

Después de la muerte de mi padre, me enteré de ciertos aspectos de su vida que me habían confundido y que me habían llevado a luchar con su memoria. Estas preguntas se habían convertido en una barrera para llorarlo apropiadamente, y ciertamente me habían impedido sentir su presencia. Pero en esta conversación que estábamos teniendo, reflexiva, de padre a hija, transparente, no sentimental, pude hacerle todas las preguntas que me habían atormentado, y él las respondió una por una, y las respuestas me tranquilizaron por completo. A medida que se desarrollaba esa conversación, y él me rendía cuentas en mis preguntas, sentí que la conexión espiritual que había tenido con él, que había sido bloqueada, se reabría como un canal; y todo el amor que él sentía por mí, y que yo sentía por él, fluyó para conectarnos una vez más, innegable, como estaba destinado a hacer, muerte o no muerte”.