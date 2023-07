https://naomiwolf.substack.com/p/not-dead-yet?utm_source=post-email-title&publication_id=676930&post_id=132996646&isFreemail=true&utm_medium=email

Por la doctora Naomi Wolf

“En cierto momento le pregunté qué había pensado Dios sobre cierto tema. Mi papá respondió, en el contexto de explicar que Dios era más indulgente que los humanos: ‘Dios es diferente a ti y a mí’. Ese fue otro momento en el que disfruté de la evidencia de que ese realmente era mi papá; ese es exactamente el tipo de cosas que él habría dicho; fue profesor de literatura inglesa; y esa es una ingeniosa paráfrasis de una famosa cita de F. Scott Fitzgerald.

Después de haber respondido todas las preguntas, pregunté, con una curiosidad neutra, si me alojaría allí. Hizo un gesto hacia un ancho arroyo plateado, como los arroyos de un estuario, que separaba la arena mojada de esa franja de playa de algún otro lugar; y me dijo que no, que ahora yo tenía que volver a cruzar esa división reluciente.

No hubo una despedida ni nada dramático: simplemente me encontré de nuevo acostado en mi lecho de dolor, la infección de nuevo furiosa.

En ese momento, Brian había hecho esa maravillosa cosa de hacer que las cosas sucedan cuando no estaban sucediendo, diciendo ciertas cosas, de cierta manera, y dejando ciertas cosas sin decir. No sé cómo lo hace, pero agradezco al Ejército de los EE. UU. por entrenarlo en este arte arcano pero útil. Por segunda vez en mi existencia, Brian me salvó la vida. Después de que hizo una llamada, las órdenes llegaron desde arriba y finalmente me llevaron rápidamente a la habitación donde se llevó a cabo el procedimiento de salvamento.

Pasaré por alto esos detalles, nuevamente, para el futuro, por las razones mencionadas anteriormente.

Luego, después de una noche de recuperación, después de siete días sin comida ni agua, me pidieron un desayuno: media libra de huevo deshidratado, un cuarto de libra de papas fritas caseras, salchichas muy delgaditas, un tazón de avena instantánea -que contenía 1010 calorías y 65 gramos de grasa. Lo miré con aversión y bebí un poco de jugo.

Y entonces, recibí mi ‘alta’. ¡Fui libre de irme!

No tenía ropa de calle conmigo, pero en el momento en que me dijeron que podía irme, me puse la bata de hospital y huimos, antes de que ellos pudieran cambiar de opinión.

La luz del sol afuera era deslumbrante. Quería besar la tierra, y a cada ser humano que vi. Me encantó la cerca. Me encantaron los autos. Me encantó el guardia de seguridad. Me encantó todo cuanto vi.

Los lirios rojos frente al estacionamiento me parecían las flores más hermosas que había visto en mi vida: trompetas de gloria oxidada. En el instante en que me senté en un banco de concreto afuera del hospital, respirando, comencé a sentirme mejor, lo que me hizo darme cuenta de que durante dos semanas y media, el personal médico había venido ‘derramando’ sobre mí sus toxinas, al inclinarse sobre mí y respirar en mi cara mientras me tomaban los signos vitales, o al manipularme constantemente.

Esta situación ya había sido bastante mala en el pequeño hospital local, donde al menos mi ventana se abría un poco. Pero en el enorme Hospital Vortex al que me habían trasladado, las ventanas, que daban a una vista espectacular no se abrían en absoluto.

Hoy es el cumpleaños de esta nación. Es el Día de la Independencia: julio 4. Nuestros antepasados arriesgaron sus vidas, y muchos murieron, para crear una sociedad bendecida basada en valores sagrados de libertad y justicia.

En su realidad vivida, no era perfecto porque ellos, nosotros y la historia somos todos humanos y, por lo tanto, imperfectos. Pero los valores sobre los que la fundaron son, en efecto, perfectos, sagrados y eternos. Nadie hasta ahora había hecho algo tan bellamente para establecer una sociedad humana según el Plan Divino de libertad y justicia”.