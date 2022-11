De seguro la división nacional socavará al País en las próximas horas y lo importante es ver cuál segmento se alza con la fuerza ya sea para hacer rectificar a los otros, o bien con la declaratoria de rendición de aquellos a los que el Mandatario federal tilda de “hipócritas, racistas, clasista”. Al fin y al cabo, escindidos ya estamos y por lo tanto el trámite a resolver consiste en corroborar si somos más a los que nos importa México, o predominan los que se la juegan todo por un solo hombre

Salgamos a hacer lo que corresponde sin poner enfrente los fantasmas, prejuicios, fobias y otros modos de barrera. ¿Cuándo han sido las dificultades diques que impidan salvaguardar lo esencial para los mexicanos? Esta vez no será la excepción.

Entonces al pueblo aún no encorralado por la 4T, que por el hecho de salirse del redil no lo convierte en malo, le toca estar a la altura de la encrucijada histórica para lograr el viraje hacia mayor democratización sin la injerencia de actores y factores favorecidos, ese golpe de timón que el INE debe dar libre de las ataduras, delirios y apetitos que desesperan por rediseñarlo como traje a la medida de quienes buscan prolongarse en el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024. Y entonces sí, eliminar los privilegios de la partidocracia, adelgazar los obesos aparatos de representación popular y hacer que la democracia sea menos cara y más efectiva.

A lo mejor los cambios al INE que propone el Presidente no es tan destructiva como se dice, pero sí es inadmisible que sea el habitante de Palacio Nacional el que lleve la batuta de la reforma electoral sin cerciorarse de que tiene muchos tipos de inhabilitaciones para dirigir un tema en el que aparece como juez y parte, testamento y beneficiario, gobierno y candidato. En el páramo de la Cuarta Transformación, sin leyes ni justicia, el intento de establecer las nuevas reglas del juego político es hasta cierto punto un acto temerario que por cada hijo le quiere dar a México un kamikaze.

Este 13 de noviembre se trata del INE, el que no se toca. De ser auténtica la disposición popular de darle al Presidente Andrés Manuel López Obrador una estocada a su arrogancia estaríamos desbrozando de nuevo los caminos a la viabilidad del Estado de derecho; de lo contrario, en pocos meses seremos devorados por la bestia que despertamos, el totalitarismo, que ingenuamente entendíamos que la habíamos domesticado.

Sin embargo, México es fruto de la secuencia de luchas a librar, las de ayer, las actuales y las próximas. Los políticos parecen cada vez más confeccionados para el despotismo y el experimento con todas las formas de alternancia ha sido en los hechos la pesadilla que imaginamos como el sueño eufórico cristalizado en el nirvana de la democracia. Errar tantas veces y corregir más de lo debido ha hecho de la enmienda un modo natural, así como el afluente de los once ríos trata cotidianamente de lavarle el rostro a Sinaloa.

Este domingo se definirá la suerte no del Instituto Nacional Electoral sino la defensa de los órganos autónomos, pero fundamentalmente la disposición de los mexicanos a proteger o abandonar las trincheras que son de todos para la salvaguarda de libertades, derechos, equilibrios y civilidades. Dependerá de que al margen de circunstancias personalísimas los ciudadanos salgamos de nuevo a luchar por el conjunto institucional que sostiene la estabilidad entendida ésta como la posibilidad de que estamos bien, en paz y respetándonos.

Reverso

En México no retrocedemos.

La lupa apagada

En enero de 2022 la designación de José Luis Moreno López como presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública auguraba la crisis en que entraría este órgano autónomo porque quien tomó las riendas es un hombre del sistema, no de la trinchera ciudadana. Hoy vemos las consecuencias porque ayer la organización civil Iniciativa Sinaloa solicitó el amparo de la justicia federal contra actos en los que la CEAIP solapó a la Fiscalía General del Estado en la negativa de proporcionarle a IS la información solicitada sobre 15 casos de corrupción. Así es esto: el baluarte de la transparencia no fue defendido y tarde o temprano iba a caer en manos de los opacos.