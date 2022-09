david@bufetealvarez.com

Con motivo de la cancelación del millonario contrato por la compra de luminarias han surgido especulaciones sobre si esa medida (la cancelación) puede traer repercusiones económicas al Ayuntamiento..

La sombra del caso NAFTA se proyecta sobre el caso Azteca Ligthing (AL) y eso tiene preocupados a algunos en el gobierno municipal que temen que el Ayuntamiento termine pagando millones de pesos si la cancelación no se hace debidamente.

No vamos a hablar de los motivos y las formas de la cancelación porque no los conocemos y el Ayuntamiento reservó por dos años la información correspondiente.

De lo que hablaremos es de que, los dos casos no son lo mismo. En efecto, el caso de NAFTA terminó muy mal para el Ayuntamiento, pero por la sencilla razón de que lo “perdió” al no contestar la demanda ni ofrecer pruebas.

En pocas palabras, en el caso NAFTA, el Ayuntamiento no se defendió y por eso le fue como le fue.

Hay denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía Anticorrupción que buscan fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de los culpables de que el Ayuntamiento no se haya defendido debidamente.

Las denuncias están en etapa de investigación y tendrán que ser resueltas oportunamente, esperemos que se sancione a los culpables del quebranto millonario sufrido por el Ayuntamiento.

En cambio, el caso de AL apenas va comenzando. También hay denuncias por faltas administrativas ante la ASE y denuncias penales ante la Fiscalía.

Pero independientemente del resultado de esas denuncias, todo parece indicar que el Ayuntamiento pasó a la acción y decidió cancelar el contrato.

No sabemos si la cancelación se hizo con suficiente apoyo legal, pero esperemos que hayan aprendido la lección del asunto de NAFTA y hayan cuidado que las cosas se hicieran como debe ser.

Como sea, si lamentablemente AL lleva el asunto a tribunales (no le conviene), el Ayuntamiento tendrá la oportunidad de defenderse y ofrecer pruebas y, de ser el caso, incluso de contrademandar.

Es obvio que AL no tendrá el camino legal tan fácil como lo tuvo NAFTA y debe pensar muy bien si de verdad quiere entrarle a los golpes en tribunales.

Para AL llevar el asunto de las luminarias a los tribunales implicará un desgaste en tiempo y dinero y los únicos que saldrán ganando serán los abogados que la mal aconsejen iniciar un pleito legal, buscando solo cobrar honorarios en lugar de mantener a su cliente fuera de tribunales y recomendarle que aprenda la lección y en el futuro haga las cosas cuidadosamente.

Como le digo, NAFTA y AL no son lo mismo así que podemos estar tranquilos sin preocuparnos de que el Ayuntamiento termine pagando sumas millonarias, pero eso sí, siempre y cuando haya sido cuidadoso en el aspecto legal para soportar debidamente la cancelación del contrato.

Por cierto, una recomendación para el Ayuntamiento: cuiden que en la cancelación del contrato de AL no exista conflicto de intereses y que los abogados internos o externos que hayan contratado para la cancelación no sirvan a dos amos, es decir, que no tengan relación con AL.

Lo digo porque, aunque usted no lo crea, he tenido conocimiento de asuntos legales donde un abogado externo litiga contra el Ayuntamiento y al mismo tiempo lo defiende en otro asunto y ya sabemos lo que pasa cuando alguien sirve a dos amos.