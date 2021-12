No te acartones, nuevo proyecto del Banco de Alimentos

Algo que distingue a las organizaciones de la sociedad civil, además de la gran labor que realizan en pro de las causas sociales, es la lucha constante por recibir apoyo y financiamiento. La mayor cantidad de ellas en Sinaloa, por no decir que todas, no reciben financiamiento de gobierno, cuando menos no en este sexenio del gobierno federal.

Por ello, siempre buscamos innovar en los proyectos y colectas que realizamos, ya que somos muchas las organizaciones, mucha la necesidad de la sociedad civil, y generalmente buscamos la misma fuente de financiamiento y apoyo.

Colectas de alimento y de recurso económico en escuelas, centros comerciales y en nuestra institución son nuestro día a día, adicional a los apoyos económicos y en especie recibidos por las empresas aliadas a lo largo de todo el país.

Hoy seguimos innovando y nos hemos encontrado con un gran proyecto con doble impacto y propósito, la colecta y reciclado de cartón en las empresas aliadas a las cuales acudimos a recolectar alimento recurrentemente.

No te acartones, es otro proyecto más de Banco de Alimentos de Culiacán donde aprovechando que acudimos a las empresas aliadas por alimento, recolectamos también el cartón, que previamente nuestro aliado ha destinado para nosotros.

El pasado mes de noviembre hicimos la prueba piloto con una sucursal de importante cadena de venta de hamburguesas, con un muy buen resultado e impacto ambiental. En total se ha recolectado más de 2 mil kg de cartón en un solo mes, lo que además de evitar el desperdicio y contaminación, ha significado la compra de más de 180 kg de arroz, para beneficiar al mismo número de familias.

Este proyecto nace con dos propósitos, por una parte, evitamos la contaminación y reciclamos el cartón, y por otra volvemos las visitas a las empresas más sustentables y sostenibles, dado que, con el ingreso por la venta del cartón, nuestra organización no solo recolecta el alimento, sino también se obtiene un ingreso adicional para la compra de alimento.

En los últimos días se han sumado muchas empresas aliadas en Culiacán, no necesariamente del giro alimentario, entran de todos los giros, siempre y cuando tengan el hábito del reciclaje y deseen compartirlo con nosotros.

La actual adversidad, nulo apoyo de gobierno federal y estatal, inflación y escasez de alimento, nos hace que innovemos, que busquemos esta y muchas estrategias más para allegar de alimento a las familias que nos lo solicitan, no podemos detenernos a lamentarnos, detengámonos a innovar, a buscar más maneras de ayudar.

Siempre encontrarán en nosotros un aliado con quién poder trabajar en pro del medio ambiente, del desperdicio de alimento y sobre todo en pro de la pobreza y pobreza alimentaria.

Contacto 66-77 18-85-66