No todas...

Y sucedió lo que tenía suceder. Nos quisimos olvidar de la realidad acerca de la pandemia; bajamos los cubrebocas; le dimos rienda suelta a nuestro natural instinto gregario; tomamos como buena la versión gubernamental de que todo estaba bien, y el letal contragolpeo del coronavirus no se hizo esperar, con una andanada de contagios, acompañada por una seguidilla de muertes que ha venido a incrementar el número de crespones negros, y por supuesto, para rellenar el tintero de los que políticamente explotan el dolor ajeno. Y ante esta nueva embestida, vale la pregunta de Marco Antonio Solís: “¿a dónde vamos a parar?”

A la par de la zozobra que causa la persistencia del virus, están los enojos de millones por los incesantes reproches presidenciales a la clase media, y que, de momento, no se ve que la curva de los vituperios tienda hacia el aplanamiento.

Dicen los defensores del Presidente López Obrador, que la mayoría no entendimos lo que quiso decir el Presidente, ya que, de acuerdo a las estimas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la clase media que pertenece a los países afiliados a dicha organización, está compuesta por familias o personas con ingresos promedio de lo equivalente a 64 mil pesos mensuales, y para la cual, no calificamos. Puede que sí, pero en la realidad mexicana, una persona o familia con un ingreso mensual de 15 mil pesos, ya pisa, apretadamente, la primera almohadilla de la llamada clase media.

Los “clase medieros” somos gente que ha procurado el bienestar a través del trabajo diario intenso, y en algunos casos, aparejándole la preparación académica, universitaria, o bien, la técnica superior, tal y como ha sucedido en la vida de grandes figuras nacionales e internacionales, entre los cuales, podemos destacar a don Benito Juárez, un referente de patriotismo para el Presidente López Obrador y al cual, se le puede reprochar que cayó en la tentación de querer eternizarse en el poder y cometer abusos con tal de conseguir su objetivo.

El enojo de Andrés Manuel en contra de los que vivimos con ciertas comodidades, algunas de ellas, enganchándonos a la vía del dinero plástico o el crédito en tiendas departamentales, surgió por la derrota que sufrió su partido en la CDMX y por no haber conseguido más escaños en la Cámara de Diputados, por lo cual, según su apreciación, lo traicionamos porque somos gente carente de principios, manipulable por los mensajes de los que él clasifica como conservadores.

Por supuesto, no reconoce que parte de sus acciones de gobierno no han correspondido a las expectativas de cambio que levantó entre los millones de clase medieros que votamos por él y como las desilusiones provocan rompimientos, una buena parte de esos votantes encaminó su voluntad en favor de otras causas.

Es de ponderarse que la gestión del tabasqueño ha generado importantes beneficios para la clase trabajadora, con el significativo incremento del salario mínimo, la eliminación del uso tramposo del outsourcing y las últimas reformas a la ley de Infonavit, entre otros; también es de resaltar el apoyo económico bimestral que se le otorga a los adultos mayores.

Todo lo anterior se aplaude y distingue a la actual administración federal, sin embargo, el errado proceder de Andrés Manuel, alentando la división social, categorizando a los gobernados como buenos y malos, sin entender que es el gobernante de todos, así como su incapacidad para resolver los problemas de seguridad pública, de corrupción, la cual se mantiene vivita y coleando, así como las interminables carencias del sector salud, han sido elementos suficientes para que, en estas elecciones, su causa no consiguiera las simpatías mayoritarias de los clase medieros que le dieron apoyo a su arrollador triunfo electoral del 2018. No todas se ganan Andrés Manuel, y más, cuando te has dedicado a dilapidar el apetitoso capital político que amasaste en el pasado reciente, dentro del cual, se contaban las aportaciones significativas de las clases medias que hoy repudias ¡Buen día!