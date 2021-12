Noche Buena o buena noche

La Noche Buena se nos había presentado a la distancia como el oasis en medio de la pandemia. Luego de dos años de pesadilla, obligados a prescindir de nuestra cena navideña en 2019 y 2020, por fin parecía factible que, “con las debidas precauciones”, claro, pudiéramos reunirnos en familia amplia para celebrar como dicen los creyentes el nacimiento del Niño Jesús.

Eso dicen, pero al mismo tiempo Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no se suspenderían ni la Verbena Navideña del Zócalo ni los demás festejos programados para estos días en la capital, donde por cierto en lugar de incrementarse se han cerrado decenas de puestos donde se aplicaba la prueba Covid-19.

El Gobierno capitalino, que hace rato zanjó sus aparentes diferencias con el Subsecretario en el manejo de la emergencia y hoy actúa en absoluta sumisión a las indicaciones más políticas que científicas de Palacio Nacional, enfatizó en las recomendaciones sanitarias ante festejos decembrinos tales como vacunarse, en caso de convivir con otras personas que sea en espacios al aire libre o con ventilación abundante, que estén vacunados y que no tengan síntomas, además de que usen de forma permanente el cubrebocas y se realicen pruebas y evitar salir en caso de sospecha o síntomas.

Otra vez, el (i)responsable del manejo de la pandemia en nuestro País, que acepta ya casi 300 mil muertos por Covid-19 en México (que en realidad son el doble, cuando menos), había ocultado información sobre el número de personas infectadas por el Ómicron, sólo tres, hasta que tuvo que aceptar que en realidad iban ya 23 casos comprobados hasta el martes pasado... pero luego de que el dato fue difundido por la plataforma GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) y publicado en diversos medios nacionales.

Sin embargo, el doctor López-Gatell, que siguiendo instrucciones del más allá (de la Plaza de la Constitución), se apresuró a minimizar el peligro del renovado bicho, ya nos explicó que el señor que despacha en Ginebra se refirió a los países de Europa y no a los protegidos por Alá como es el nuestro.

A pesar del optimismo -o la inconsciencia- de las autoridades capitalinas, que no obstante las más graves advertencias vertidas por el señor del apellido impronunciable desde la dirección general de la Organización Mundial de la Salud, insistieron en mantener su Verbena Navideña y otros festejos tumultuarios de la temporada, lo cierto es que si fuéramos un poquito responsables debimos partir el pavo en piezas, dividir en porciones los romeritos con sus tortitas de camarón, hacer porciones de lomo al horno en salsa de ciruelas y de la ensalada de betabel y repartir itacates entre los diferentes clanes de nuestro entorno familiar para que cada uno degustara tales manjares en la intimidad de su hogar. Como Dios manda.

Pues resulta que siempre no.

De la Libre-TA

BUENOS DESEOS. “Que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza en salir adelante; que no haya frustraciones, todo tiene un remedio en la vida, todo, y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos...”, dijo el Mesías antes de irse a la... celebración familiar en su rancho de Palenque.