El amor

“Por ejemplo, puedes forzar tu amor. El amor está ahí pero no hay nadie que ame. El amor ocurre como una energía, pero en él no hay ego. Entonces el amor se convierte en éxtasis y descubres algo que sólo lo han conocido aquellos que han llegado a lo Divino.La meditación, Dios, la iluminación, el nirvana... todo ello llega a la existencia a través del amor, porque a través del amor llega un destello. Y tan pronto como ese destello estuvo allí, algunas almas valientes emprendieron una aventura para encontrar la fuente de donde procedía. A través del amor se ha descubierto a Dios. Por eso, siempre que alguien le pregunta a Jesús: ‘¿Qué es Dios?’, él contesta: ‘Dios es amor’. Pero el proceso es el mismo: no puedes forzar el amor. Si lo fuerzas, pierde toda su belleza, todo se vuelve mecánico. Irás a través de todo el ritual, pero no ocurrirá nada. No habrá éxtasis; será algo que haya que hacer y acabar. Nunca llegará hasta tu centro, ni sacudirá tus cimientos; no será una vibración de tu ser, sino un acto superficial.” Fuente: Extracto del capítulo 2 de “El Libro de la Nada”, de Osho, elaborado por Emilio Carrillo. https://ellamentonovieneacuento.com/2014/06/08/el-cielo-en-la-tierra-por-emilio-carrillo/