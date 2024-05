Si Usted no luchó por ese derecho a votar, respete a quien sí lo hizo y ejérzalo.

Si Usted me ha leído en los últimos años, seguramente sabe que cercano a la elección hablamos sobre la manera en la que debemos de votar, haciendo la aclaración de que este espacio de ninguna manera busca incidir en la elección personalísima que tiene que hacer Usted para escoger a su candidato/partido al cual le otorgará su voto; lo que busca es que esa elección sea válida, es decir que cuente como voto válido.

Hay cuatro maneras en la que el voto puede ser válido. Primero si el elector marcó en la boleta un recuadro o un emblema de partido político. Segundo, si el elector marcó el recuadro con el nombre de la candidatura independiente registrada en esa elección. Tercero, cuando el elector marcó en la boleta más de un recuadro siempre y cuando existe coalición y candidatura común entre los partidos cuyo emblema marcó, y por último cuando el electorado escribió en la boleta algún nombre y apellido en el recuadro correspondiente para candidatura no registrada.

Por el contrario, el voto nulo se da cuando el elector marcó dos o más cuadros sin que existe entre ellos coalición y candidatura común entre los partidos cuyos emblemas han sido marcados, cuando el elector marcó toda la boleta, pone leyendas en el recuadro de candidatos no registrados o cuando el elector deposita la boleta en blanco.

Si Usted desea votar por un solo partido/candidato elíjalo mediante una cruz, aunque también es válido si Usted realiza una marca diferente a una cruz siempre y cuando esta marca sea dentro del recuadro que Usted elige, incluso es válido si Usted pone una marca diferente a una cruz o leyenda siempre y cuando se aprecie claramente la definición del voto. Si Usted desea votar por una coalición puede marcar uno solo de ellos, dos o tres, en este caso el voto será válido para el candidato de la coalición y el voto se dividirá de manera igualitaria entre los partidos que la integran, en caso de que exista una fracción esta se asignará al partido de más alta votación, pero si los partidos tienen la misma votación, el resto se asigna al partido de la coalición o candidatura común con una mayor antigüedad de registro.

Ya estamos a 14 días de la elección, así que aprovecho para invitarle a votar, es su derecho, ejérzalo, no espere a que decida alguien más por Usted. Vale la pena recordar la lucha femenina para alcanzar el voto, el cual es relativamente nuevo, vale la pena recordar que en nuestro país se tuvo el voto censatario, es decir la persona podía votar siempre y cuando tuviera un determinado número de bienes, ¿le gustaría que el voto se le prohibiera por no tener un determinado número de bienes? ¿O a Usted lectora le gustaría que se le prohibiera el voto por el simple hecho de ser mujer? Me imagino que su respuesta en ambas preguntas será negativa, así que, si Usted no luchó por ese derecho a votar, respete a quien sí lo hizo y ejérzalo.

Para terminar, el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa cumple 29 años, ojo, el IEES no tiene 29 años, pero sí el órgano electoral, que en un principio fue la Comisión Estatal Electoral la cual fue presidida por el Secretario General de Gobierno, posteriormente en 1992 nace el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, en 1995 por disposición legal alcanzó la ciudadanización y en mayo de 2015 es cuando nace lo que hoy conocemos como IEES.

PD._ Esta semana en todos los Consejos Distritales del Estado consejeros, secretarios, capacitadores asistentes locales, supervisores, auxiliares y demás personal trabajó arduamente para realizar el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales de Diputados Locales y Ayuntamientos, créame que es una tarea no menor.