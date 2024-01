Estamos a un mes de que inicien las campañas políticas por la Presidencia de la República, las cámaras del Congreso de la Unión, además de diputados a los congresos legislativos de los estados y presidentes municipales. Hay inusitado entusiasmo entre la ciudadanía por ganar la Presidencia de la República y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Ganar la Presidencia de la República y la mayoría calificada del Congreso de la Unión es clave para consolidar el rumbo de transformación democrática del País. Por ello, la ciudadanía tiene fundadas expectativas de lograrlo con amplio margen. Hemos podido sondear el ambiente político y, lo que se percibe, en todo el territorio nacional, es un decidido estado de ánimo evidente por refrendar su apoyo al partido Morena. Lo decimos porque es notoria esa vibra en las masas populares, inclinada a que siga la transformación de México, sin ningún tropiezo. Existen sobradas evidencias en las que respaldamos nuestra afirmación. El pueblo está consciente de la realidad del País y, pese a las campañas cotidianas de falsedades, lanzadas desde el conservadurismo, éstas no hacen mella en la conciencia ciudadana, que está al tanto de la realidad mexicana.

En México se tiene una sociedad consciente y con claridad del rumbo del País, con pasos seguros se avanza en una economía de bienestar y un régimen político con democracia, aspectos que no se detendrán hasta lograr la redención de las capas más débiles. En general, los ciudadanos apoyan la estrategia que el gobierno de la cuarta transformación ha establecido, en beneficio de todos los estratos sociales, los hechos lo vienen demostrando fehacientemente, no se trata de buenos deseos, sino de resultados que hablan por sí mismos.

Los retrógradas no reconocen la realidad, ni cómo viene mejorándose con hechos irrefutables el rumbo del País. Un sector minoritario, fuera de la realidad, a todo le pone peros. Ese núcleo minoritario se localiza en las altas esferas económicas y en el grupo de intelectuales orgánicos, al cual el actual régimen les canceló sus estratosféricos privilegios económicos (que gozaban en el régimen pasado) y, asimismo, en algunos segmentos de ultraderechistas y ultraizquierdistas, que se encuentran en los cenáculos de la academia, fuera por completo de la realidad de las masas.

Mientras, las masas populares marchan seguras, apoyando con certeza su porvenir promisorio, no dudan de marchar por el rumbo correcto de la historia. Ven con objetividad su porvenir y no van a aminorar el paso que han iniciado, hasta la concreción plena de sus aspiraciones. Por eso apoyan resueltamente el proyecto de transformación. Esto va a quedar demostrado, de manera rotunda, en la elección que viene el 2 de junio próximo; en ese acto electivo el pueblo va a subrayar su decisión de no bajar el paso, hasta consolidar su porvenir, sin ninguna posibilidad de retroceso: “todo pa’ delante, con paso de vencedores”. Esa es la decisión firme de los ciudadanos de este País, que han decidido establecer la democracia verdadera y la justicia como una realidad infalible.

Hacia esos objetivos marchan los ciudadanos de esta gran nación, con la certeza de consolidar sus metas sin ningún obstáculo, de eso están seguros. Hacia allá caminan, con plena seguridad de que van por buen sendero, hasta terminar sus penurias, que en la actualidad enfrentan en mejores condiciones que en el pasado, pleno de corrupción y de bonanza para una minoría de privilegiados, que usufructuaron los bienes nacionales como si fueran de su propiedad, se apropiaron o entregaron al extranjero muchos de esos bienes, de manera impune, con el apoyo de los gobiernos corruptos del pasado.

Ahora los ciudadanos buscan la manera de blindarse de ese pasado ignominioso, para que no vuelvan nunca jamás a dirigir los destinos de este País. Los ciudadanos están muy alertas en impedir las prácticas llenas de latrocinio perpetradas por los gobiernos neoliberales del pasado. El pueblo despertó de esa noche negra, que fue el periodo neoliberal, que produjo una caterva de súper millonarios, en base a apropiarse de los bienes del Estado.

La realidad en la política nacional dio, en 2018, un vuelco de 180 grados. Los ciudadanos están de plácemes con el rumbo que ha emprendido el régimen actual, pese a la descomunal campaña de infundios y falsedades, que por fortuna no tiene eco en el seno de la sociedad, porque los ciudadanos saben distinguir con objetividad los buenos de los malos gobiernos. Frente a la campaña desenfrenada de las cúpulas económicas, los ciudadanos saben muy bien lo que les conviene y lo que les afecta, de eso tienen plena claridad.

Los ciudadanos de este País están claros y distinguen muy bien a sus enemigos históricos. Están al 100 con quienes los benefician y defienden su futuro.