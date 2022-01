Oficio peligroso, el periodismo

‘Yo quisiera decir que no hay impunidad pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio, todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales’.

Durante este sexenio nuestro Presidente ha dictado la agenda de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se discute; solamente en dos ocasiones algo o alguien más le ha impuesto la agenda, la primera ocasión se dio con las manifestaciones de aquel lejano 8 de marzo de 2020, donde alrededor de 20 mil mujeres salieron a protestar en la CDMX, así como en otras partes de la República y la segunda ocasión, con el tema del Covid-19 que “cayó como anillo al dedo” y lleva más de 304 mil 803 muertos, según cifras oficiales, pero ojo no se equivoque, ya que desde el pasado 28 de mayo de 2020 “ya se domó la pandemia” según nuestro Presidente. Como verá, incluso el movimiento feminista de protesta fue opacado por el Covid, pero al parecer estamos frente a la tercera ocasión en que algo o alguien le imponga el tema a nuestro presidente, en este caso la muerte de periodistas en nuestro país, ya que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de enero han asesinado a 52 periodistas, solamente en el presente mes han asesinado a tres, siendo el último un caso muy mediático, el de la periodista Lourdes Maldonado López. La periodista tenía un programa de radio y televisión en Tijuana, en el 2006 trabajó en la empresa Primer Sistema de Noticias, un canal de televisión local propiedad del hoy ex Gobernador Jaime Bonilla, que derivó en una demanda laboral por parte de la periodista; incluso en un ya lejano 2019 acudió a una mañanera con el Presidente y le manifestó: que acudía a pedir apoyo, ayuda y justicia laboral porque temía por su vida, ante lo cual el Presidente pidió que se le apoyara para que hubiera justicia y que no hubiera influyentismo. El pasado 19 de enero del presente año la periodista ganó el juicio laboral y se difundió en redes sociales a la periodista hablando sobre el caso junto a su abogado en donde expresó: “Para que lo denuncie. Por evasor fiscal, por corrupto y por tranza tiene que venir a pagar a la junta. No le conviene tener a una periodista revisando e investigando sus cuentas”, lamentablemente, 3 días después fue asesinada, poco importó que desde el 2021 estuviera inscrita en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, el cual según gobierno es una garantía de protección de derechos humanos, que tiene la finalidad de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen el periodismo El ex Gobernador negó cualquier tipo de relación con el homicidio y el Presidente señaló en una de sus ya clásicas mañaneras: “Yo quisiera decir que no hay impunidad pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio, todos van a ser investigados, los que considere la autoridad, no hay impunidad y no adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes, no somos iguales”. Y sí coincido con el Presidente, es un asunto muy serio, ya que nuestro país desde hace algunos años es considerado el más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. No olvidemos lo dicho por Albert Camus, “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. PD 1._ La Embajada de Estados Unidos en nuestro país, a través de su cuenta de Twitter expresó: “Alarmados por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, el tercer homicidio de un periodista en lo que va del año. Nos solidarizamos con los periodistas mexicanos #LibertadDePrensa”. PD 2._ Emilio Lozoya ganó una apelación en contra de la prisión preventiva impuesta por el caso de Agronitogenados, ¿Será que se aproxima su libertad? PD 3._ De 4 millones 442 mil 032 firmas presentadas para apoyar la revocación de mandato, 17 mil 833 son bajas del padrón por defunción y mil 264 son de personas con suspensión de derechos políticos, es decir que están en la cárcel.