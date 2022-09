‘En la actividad de la vida, la verdad es un principio infalible, del que no podemos apartarnos; cuando se pierde esa premisa, se da al traste con la certidumbre en nuestras convicciones, la vida misma pierde uno de sus valores intrínsecos. La verdad es un valor irrenunciable, todas las actividades humanas requieren de la ética para normar nuestra vida y, donde más cobra vigencia la ética, es precisamente en el ejercicio del periodismo, su desempeño debería estar normado estrictamente por la ética, desafortunadamente hay intromisiones de los poderes fácticos para que así sea en la realidad’.

Hay inquietud política por los asuntos públicos que actualmente se debaten en distintos foros de la opinión pública. El presupuesto para el 2023 y la reforma electoral marcarán la agenda en las dos Cámaras legislativas, habrá resultados positivos de dicha discusión, porque los legisladores priorizarán los asuntos realmente importantes, de eso no dudamos. La nación marcha con paso firme hacia su transformación en rubros fundamentales que propician su desarrollo.

Se percibe un ambiente propicio, que traerá buenas nuevas para los habitantes de esta noble nación, como nunca se había visto, acontecimientos que van a sorprender a propios y extraños por su trascendencia. Los ciudadanos confían plenamente en el devenir histórico. La sociedad va a ser testigo de que la transformación que se inició en 2018 sigue avanzando en beneficio de todos en México.

El desarrollo a que nos referimos va a venir acompañado de un mejor reparto de la riqueza nacional entre sus habitantes y, de esa manera, propiciar una sociedad mejor, donde se angoste la franja de la desigualdad social. Lo que está en juego es un verdadero avance en equidad, en construir una sociedad más fraterna, sin las abismales desigualdades que aún hoy prevalecen en la sociedad.

Dar certidumbre a los ciudadanos es una preocupación del actual gobierno. También consolidar los programas sociales en marcha y abordar los temas educativos y culturales a un nivel inusitado son demandas de la población. En esos rubros se apresta a trabajar con ahínco el gobierno de la cuarta transformación. Por eso los ciudadanos muestran optimismo y no caen en las trampas de una oposición sin alternativa, que no para en querer ponerle piedras en el camino al rumbo democrático.

La cuarta transformación pone, en primer lugar, atender con carácter prioritario a los olvidados de siempre y, con esa estrategia, solucionar sus ancestrales carencias, porque es sabido que por larguísimo tiempo no se les vio ni se les escuchó. La sociedad confía en la estrategia que se viene impulsando. Si no fuera así este gobierno no contaría con el amplio apoyo de la ciudadanía, algo tan tangible que no se puede negar con frases huecas y baratas, menos con una actitud visceral sin ninguna objetividad, no reconociéndole los logros al actual gobierno.

Lo del enorme apoyo ciudadano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo afirmamos con base en datos objetivos, con plena certeza en lo que afirmamos; no recurrimos a ninguna tergiversación, no serviría de nada políticamente hablando. Pretendemos ser lo más objetivos posible para mantener informada a la opinión pública.

Los partidos políticos se aprestan para contender en las elecciones que vienen, se palpa en el ambiente político el inicio de la efervescencia, los preparativos políticos se han iniciado para la justa electoral, donde se podrán al escrutinio ciudadano las gubernaturas de los estados de México y Coahuila, dos de los pocos feudos que le quedan al partido tricolor. Sin duda, esta elección intermedia calentará el ambiente político rumbo a la justa presidencial. La elección presidencial del 2024 va a ser histórica, ya que en esa elección se va a definir el futuro y el destino de México.

Los pronósticos son halagadores, esperamos se cumplan, como se vienen proyectando, los resultados de la elección en Coahuila y el Estado de México, que marcarán la tendencia de la elección presidencial. Infinidad de indicadores presagian un resultado laudatorio en favor de la transformación democrática en marcha en el País.