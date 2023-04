La transformación del País cuenta con lo mero principal que es el apoyo del pueblo. Los ciudadanos no titubean en la trascendental transformación en marcha, con el fin de conquistar una vida mejor para las capas sociales más desvalidas.

Los ciudadanos de este país no pueden bajar la guardia, viene una larga temporada política donde la alerta en la ciudadanía tiene que mantenerse al máximo. Los conservadores no descansan en sus sueños guajiros de volver al poder político, lo que es prácticamente imposible, pero no dejan de esparcir infundios tratando de confundir a los ciudadanos, no cejan en sus denuestos y mentiras permanentes, para eso cuentan con los medios de comunicación a su servicio.

La transformación del País cuenta con lo mero principal que es el apoyo del pueblo. Los ciudadanos no titubean en la trascendental transformación en marcha, con el fin de conquistar una vida mejor para las capas sociales más desvalidas. Y el objetivo por el que lucha, sin descanso, la cuarta transformación es rescatar a esos sectores y llevarlos a un estadio que permita su liberación económica y social. Todo indica que la liberación de los olvidados es una meta alcanzable y por eso se impulsan programas de bienestar, hasta que el progreso del País se reparta entre todos y no solo sirva para enriquecer a unos cuantos.

Las condiciones están dadas para dar en México ese paso de tanta trascendencia y lograr un país con bienestar social. La liberación de los pobres es una prioridad, por la millonaria franja alcanzada en los sexenios pasados. Ahora, sin demagogia, se marcha con firmeza en la consecución de ese objetivo. De suma importancia es para los olvidados que hoy sean considerados prioridad nacional y que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador se esfuerce por situarlos en un nivel de justicia y dignidad republicana, esa es una tarea de primer orden del gobierno de la cuarta transformación.

Hoy, afortunadamente, se cuenta con un gobierno incluyente, donde se atiende por igual a ricos y pobres, no se discrimina a nadie, un gobierno de trato parejo con todos los núcleos sociales que conforman esta rica nación que es México. Y esto ha permitido un nuevo impulso de progreso, como lo vemos en las monumentales obras que se vienen construyendo en toda la nación y que tienen la meta de detonar el progreso para todos los ciudadanos.

No hay nada que se interponga en consolidar esos objetivos que la ciudadanía ha hecho suyos, y eso ha renovado el entusiasmo y las esperanzas por parte de las capas sociales otrora burladas. El reconocimiento expresado en el mundo a la estrategia económica que ha venido implementando el gobierno actual es un indicador de que el desarrollo nacional marcha bien, pese a los agoreros anclados en el pasado que no reconocen los aciertos del actual régimen, porque están claramente superados por la realidad que les golpea el rostro; no reconocen los logros, son testarudos, se aferran a un pasado clasista que no volverá. Por parte del pueblo, jamás regresará al poder de este gran y rico país esa oligarquía que esquilmó al pueblo por casi un siglo.

Quedaron mal acostumbrados, pensaban que nunca el pueblo iba a despertar y que no los botaría del Gobierno. Pero así es la dialéctica, cuando el pueblo se decide a terminar con sus verdugos, lo hace con decisión inquebrantable. Nada de medias tintas, su veredicto en las urnas es definitivo y para siempre, nada de perdón y cuenta nueva, eso no pasará. La decisión de los pueblos es soberana y definitiva. Los políticos de la Oposición están tatuados con la marca del desprecio popular definitivo, de eso no hay vuelta de hoja.

La memoria colectiva jamás borra las vejaciones, el olvido en que tuvieron al pueblo los malos gobiernos. Como decíamos, no hay perdón y olvido; esto se acabó, van pasar muchas generaciones para que se borre de la memoria colectiva la nefasta huella que dejaron los gobiernos neoliberales en detrimento del pueblo; fueron muchos los agravios cometidos que rompieron el tejido social y burlaron la voluntad ciudadana. El pueblo ha vuelto a tener esperanza, pero aquellos políticos conservadores, que tanto lo agraviaron, esos no volverán.

Reiteramos, los ciudadanos se encuentran dispuestos a no permitir que los políticos del pasado regresen; como decíamos en párrafos anteriores: es imposible que vuelvan por sus fueros, más cuando está fresca aún en la memoria colectiva los desmanes cometidos.