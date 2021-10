Oootra ocurrencia populista

En el comentario, Javier Villacañas dice: “Es el teléfono móvil de Venezuela. Y le denominan VERGATARIO. El video es divertidísimo. No te lo pierdas”.

22 de mayo de 2009

El Vergatario de Hugo Chávez

Por Eduardo Guerra

“Haciendo una demostración más de ordinariez y de populismo, Hugo Chávez ha presentado a los venezolanos su última payasada: ‘El Vergatario’.

Como no tiene nada serio ni productivo de qué ocuparse, decidió sacar de la chistera del prestidigitador, un teléfono móvil, o mejor dicho, un celular como se le dice en Venezuela. Según el Presidente, este teléfono es de última tecnología y es capaz de hacer lo que no hace ningún otro móvil en el mundo y, para que el mismo fuera de verdad revolucionario, no se le ocurrió otra cosa peor que llamarlo ‘El Vergatario’.

El Comandante anunció en su programa dominical que este aparato sería un producto hecho en Venezuela en sociedad con los chinos, y que beneficiaría a la población más pobre del país por su bajo precio.

Pues bien, como todo lo que hace el chavismo, el susodicho ‘Vergatario’ ha resultado ser un verdadero fiasco, una mentira más y tan vulgar como su nombre. El mentado celular, al menos los primeros 5 mil vendidos hasta ahora, ni se fabricaron, ni se ensamblaron en Venezuela, son made in China. Como el dinero de los venezolanos no le importa, y como tiene que demostrar que la revolución roja rojita sí piensa en el pueblo, los ha vendido por debajo del costo de producción, subsidiados con los petrodólares que le quedan. Para colmo, ya han comenzado a presentarse los primeros problemas con las garantías de ley; se les descarga la batería a los pocos minutos, se quedan colgados como les ocurre a los ordenadores piratas y la señal de comunicación va y viene de forma intermitente. ¿Será capaz el INDEPABIS (protección al consumidor) de sancionar a la CANTV por este fraude? ¿Se atreverá el ahora Ministro de Comercio, Eduardo Samán, a pedir un cierre de 72 horas a la empresa que los comercializa?

Pero los venezolanos no sólo perderemos dinero con esta gracia chavista, sino que ya somos el hazmerreír en todo el mundo, porque el teniente coronel es el primer magistrado de la República Bolivariana de Venezuela, y lamentablemente si se burlan de él, también se ríen del Estado Venezolano. Y es que motivos no faltan para que en los principales programas humorísticos, de las más destacadas cadenas de televisión en España, los guionistas y presentadores de estos, le hayan dedicado muchos minutos de TV al ‘Extra-Ordinario’ Presidente y a su ‘El Vergatario’. Y es que la traducción al castellano sería más o menos como ‘El Cojonudo’, y en Canarias sería algo así como ‘El Cucatario’. Posiblemente la motivación presidencial para bautizar el móvil con ese nombre está en su mente machista, quizás es que piensa y actúa como esos chulos de barrios que alardean de su hombría y dotes fálicas.

En Venezuela, las críticas al nombre no se hicieron esperar, pero el Presidente se defendió argumentando que en el Diccionario de la Real Academia Española, la palabreja se define así:

vergatario, ria.

1. adj. vulg. Ven. Dicho de una persona: Que se destaca o sobresale por alguna cualidad, sobre todo por su valor o su fuerza.

2. adj. vulg. Ven. Dicho de una cosa: óptima.

