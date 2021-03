Opinión pública y escenarios I

Como parte de los elementos activos que conforman la vida política en nuestro País, es común que en tiempos electorales aparezcan en el debate público avezados especialistas o experimentados analistas del acontecer político, y que de ello surjan diversos escenarios en los que se acostumbra a elucubrar sobre posibles desenlaces de la competencia electoral. Regularmente son del medio periodístico quienes en función de los sucesos logran armar, desde su visión y cualidades, un diagnóstico que señala las rutas de futuros acontecimientos.

Estos conocidos protagonistas del análisis político-electoral, son el referente obligado que conduce parte importante de la percepción pública de todo proceso electoral, y a su vez llama la atención y despierta los reflejos de la clase política. Así ha funcionado por muchos años y en distintas épocas de nuestro País.

Durante el Siglo 20, el periodismo llegó a tener una influencia creciente y poderosa en el ámbito político y social. Medio de comunicación capaz de inducir revoluciones armadas, movimientos sociales y renuncias de presidentes como Richard Nixon de los Estados Unidos y Alberto Fujimori en Perú, llegó a considerarse como un poder más en la escala del Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Así, la prensa es reconocida como el Cuarto Poder por su capacidad para influir en la sociedad y el ámbito de la opinión pública, principalmente en sus gobiernos y representantes. Sin embargo, la aparición del Internet y sus infinitas posibilidades para la comunicación, modificaron el statu quo de la prensa y su capacidad de generar opinión pública.

Para el investigador mexicano, Martín Echeverría, especialista en ciencias de la información, los cambios socio-culturales de un entorno tecnologizado de la información han suscitado nuevas fuentes y actores emergentes en la escena pública y un nuevo desempeño de las nuevas tecnologías en la construcción de la opinión pública. Sostiene que la tecnología genera nuevos procesos de auto-comunicación y auto-información que amplían el rango de fuentes configuradoras de la opinión pública frente a los medios tradicionales..

En la actualidad la prensa y sus medios tradicionales de comunicación han tenido que compartir un mismo espacio de acceso, influencia y competencia a través de las redes sociales. En este espacio abierto y público confluye la libre manifestación de las opiniones y, a su vez, permite que cualquier persona pueda crear su propio medio de información y análisis periodístico.

Esta nueva circunstancia de acceso a la información en los últimos 20 años ha ido creado nuevas esferas de opinión pública que, de acuerdo con el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, la opinión pública se deriva de una esfera pública burguesa, la cual históricamente incorporaba la idea de que un grupo de ciudadanos reunidos en un foro ajeno, tanto a la autoridad pública del Estado como a los ámbitos privados de la sociedad civil y de la vida familiar, era capaz de formar una opinión pública por medio de la discusión crítica, la argumentación razonada y el debate.

Habermas se refiere a espacios tradicionales como cafeterías y centros de reunión en las ciudades donde se genera una opinión crítica que adquiere peso político. Una opinión orientada por medios de comunicación que en la actualidad se ve fuertemente influida por la información que se “mueve” en las redes sociales. No obstante, a los largo de estas dos décadas, en las que incluso se llegó a vaticinar la desaparición de la prensa tradicional, no sólo no ha sucedido tal vaticinio, sino que a pesar de la avalancha de opciones de información, permanecen y surgen medios de comunicación que se sitúan ante la selección de un público que ha aprendido a diferenciar y ubicar los niveles de objetividad y parcialidad de la información.

Por otra parte, existen en las esferas de opinión pública, “opciones de preferencia” en tiempos electorales, en el que por un lado, la clase política promueve y prefiere de medios y analistas que complazcan sus necesidades para hacer público aquellos escenarios que genera una percepción que les favorece. A esta opinión se le conoce, por su contenido parcial, como opinión publicada.

En cambio en la esfera pública virtual, multiplicada ahora por las redes sociales, se reproduce la idea de Habermas, en cuanto a que las opiniones personales privadas evolucionan y se convierten en opinión pública mediante un debate racional-crítico de ciudadanos que está abierto a todos y libre de la percepción dominante de algunos medios de información.

En la realidad, estas dos esferas de la opinión pública y publicada, se construyen escenarios distintos y se presagian resultados electorales diversos, mientras que también, en otra realidad, en la de las familias, se forjan otras percepciones que determina un universo alterno de intención del voto, a favor o en contra. Una percepción ciudadana como resultado de sus condiciones de vida frente a los distintos órdenes de gobierno y de beneficios o carencias percibidas como resultado de la actuación de su Presidente, Gobernador, diputados federales y locales, senadores, alcaldes y regidores municipales.

Hasta aquí por hoy, los espero el próximo viernes con la segunda parte de este interesante tema.