Pacificación por decreto

¡Qué afán tienen los políticos en México de hablar sobre la bondad de la gente más humilde, intentando encontrar virtud en la pobreza, con tal de ocultar su incapacidad para mantener las mínimas condiciones de seguridad donde gobiernan!

Dudo mucho que a las personas que habitan las comunidades serranas de Sinaloa, Durango y Chihuahua, les preocupe mucho si sus gobiernos se ponen de acuerdo para rebautizar la región del Triángulo dorado, como el Triángulo de la gente buena y trabajadora.

Con esa misma vocación, el Alcalde de Mazatlán acaba de comprar por encargo, un reconocimiento de paz y derechos humanos como un regalo para la ciudad. No creo que ese papel enmarcado vaya a servir en algo para contener la violencia que desde hace meses se desborda en el puerto.

¿Dónde tienen puesto los ojos este tipo de políticos? ¿Quién los asesora? Mejor les convendría escuchar historias de esas que se cuentan en las esquinas, mitad verdad, mitad mentira, pero que al menos son más realistas que los intentos de pacificar a Sinaloa por decreto.

Yo la otra vez, por ejemplo, me enteré entre los brincos y calores de un camión urbano, que el expendio de cerveza que atiende don Efraín en la Colonia Esperanza, por las noches se convierte en una cantina.

Dicen que al principio a don Efraín le molestaba que su clientela no tuviese ánimos de irse temprano del modesto negocio, pero que luego se acostumbró y hasta puso un par de mesas sobre la banqueta, para que sus distinguidos clientes no anduvieran ahí nomás parados.

Con el tiempo el expendio se convirtió en una hermandad de borrachos que llega por la cebada en sus bicicletas, directo de sus trabajos, como a eso de las seis y media de la tarde, y se queda hasta la noche, ya después que las palomillas comienzan a revolotear alrededor de la única lámpara que ilumina la calle.

También cuentan que a don Efraín el embrutecimiento etílico de los bebedores no le causa lástima. A diferencia de su mujer, él no es devoto, y por el contrario está convencido que la degradación humana no proviene del alcohol, sino de la miseria. Para él, estos, sus amigos, son tipos listos y hasta ladinos, de esos que actúan con astucia para conseguir lo que se proponen.

Uno de ellos, José, un joven al que recién habían despedido de la obra por robarse un rollo de alambre de cobre, se le ocurrió forzar las máquinas tragamonedas que semanas atrás dejaron unos sujetos de parte de un tipo al que llaman “El indio”, y que según esto, es el que ahora manda en la colonia.

Alguien dio el pitazo y luego luego llegaron por el muchacho. Cuando le pusieron las manos encima nadie dijo nada. Tal vez los testigos creyeron que se trataba de los del anexo. José mismo les contó que su mamá lo quería internar para que se le quitara lo vicioso. De todas formas tampoco se habrían entrometido así hubiesen sabido que en realidad lo agarraban para matarlo.

Así pasaron las semanas y José nunca apareció. No hubo denuncia ni investigación. En todos esos días ningún periódico le dedicó una nota, ni siquiera una de esas morbosas que suele leer la gente en el autolavado donde trabaja Raúl, el hijo más chico de don Efraín, el que se salió de la preparatoria porque quería juntar dinero para comprar una moto.

En el autolavado las hojas del periódico se usan para limpiar los vidrios manchados. Sin embargo, cuando Raúl no tiene mucho por hacer, a veces le da por ojear las noticias. Un día, en medio de la faena, cuando ya solo le quedaba por desempañar el parabrisas de una camioneta, el hijo de Efraín desbarató un periódico para hacerlo bolita, pero justo antes de utilizarlo advirtió una nota que daba cuenta de un hallazgo escalofriante:

“Jugando en el basurón municipal, niños pepenadores encuentran los restos de una persona. El infortunado tenía las manos atadas y señas de tortura. Al interior de su boca los asesinos pusieron unas fichas de esas que se utilizan para hacer funcionar las máquinas tragamonedas”

Raúl guardó el pedazo de papel periódico en la bolsa detrás de su pantalón, y solo lo sacó hasta llegar a su casa para enseñárselo a su padre. Esa noche en el expendio todo sucedió como de costumbre. Gente ni buena, ni mala, platicando sin asombro el destino de su compañero.