Recuerdo que, en el primer semestre de la Escuela de Derecho, nos enseñaron una de las funciones esenciales de la ley, que más o menos puede resumirse en evitar que cada quien haga lo que quiera.

Si no tuviéramos un marco de referencia, que es la ley, todas las disputas se ventilarían bajo la ley del más fuerte. Ya se imaginará el salvajismo que esto provocaría.

Nos guste o no, todos debemos ajustar nuestras conductas a ley. Quien se mueve dentro de sus límites evita el conflicto y, en caso de surgir alguno, el pleito se resuelve simplemente aplicando la ley.

Obviamente no voy a darle una lección de derecho. Ese nunca ha sido el objetivo de esta colaboración. Le platico lo anterior para poner en contexto cómo debería resolverse el tema de si va a haber Carnaval o no va a haber Carnaval. Parafraseando a un filosofo: se va a hacer o no se va a hacer el Carnaval.

Opiniones van y vienen sobre el tema del Carnaval y si nos ponemos a pensar, todas parecen válidas. Los que dicen que se debe llevar a cabo para aprovechar la derrama económica que genera, tienen razón.

Los que dicen que no se debe celebrar por el tema del Covid, también tienen razón. Y los que dicen que se debe posponer igual tienen razón.

Entonces, si todos tienen razón ¿Cómo debe resolverse el problema? La respuesta es relativamente sencilla. Debe aplicarse la ley.

Así de claro está el tema. Lo que diga el Alcalde o lo que diga el Gobernador sale sobrando. Ambos tienen el deber de ajustar sus decisiones al marco legal y punto.

Así, si tenemos semáforo verde de Covid y eso permite conforme a la ley que, si tengamos Carnaval, pues esa debe ser la decisión.

Por el contrario, si tenemos semáforo anaranjado, obviamente no debe haber Carnaval, sin que pesen las razones económicas más que las razones de salud y de vida o muerte.

Si la ley es tan clara, ¿entonces por qué las complicaciones? La respuesta es que a nuestros políticos de cuarta les encanta andar haciendo bolas el engrudo generando problemas donde no debería haberlos.

Fieles al dicho de que al pueblo pan y circo y obviamente a la posibilidad de hacer negocios, nuestros políticos enturbian el ambiente, generan un problema donde no existe ni debería existir y se sientan a ver el desgarriate que se arma, mostrándose luego sorprendidos de las divisiones y conflictos que causaron.

¿Debemos tener Carnaval sí o no?, la respuesta es fácil: debemos hacer lo que la ley marca y punto. Para eso existe, es decir, para no tomar decisiones como se nos antoje, sino para servir de base para toma de decisiones razonables, legales y adecuadas. ¿Serán nuestro gobernantes capaces de tomar decisiones bien pensadas y respetuosas de la Ley?