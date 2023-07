Judith Butler

@isaacarangureconacentoenlae

Después de un necesario (saludable) receso de las letras públicas decido volver a escribir, escribo de cara a las nuevas campañas electorales porque me parece que desde los espacios que me son otorgados es parte de mi responsabilidad a esos privilegios intentar (sí, intentar) abrir el diálogo desde la perspectiva que puedo aportar para después leer de vuelta y esperar que en este ejercicio dialéctico podamos encontrar nuevas síntesis, honestamente también como ejercicio catártico y disculpe usted pero casi terapéutico.

Dicho esto, abrí el texto con la cita de Judith Butler en ¿Qué mundo es este? Que la filósofa y catedrática de la Universidad de Berkeley publica en el 2022 como un conjunto de ensayos en el que presenta distintas reflexiones alrededor de dos preguntas fundamentales - ¿Qué tipo de mundo es este?- Y - ¿Cómo hacer que sea habitable?- Esperando consulte usted mismo la fuente, me parece no solo emocionante sino profundamente necesario hacer eco de las conclusiones de Butler en las que asegura que <<solo la superación de las profundas desigualdades globales, nos va a permitir empezar de nuevo. Para ello es necesario otro imaginario, uno que tenga por principios la interdependencia, la solidaridad social y la crítica revolucionaria>>, por cierto, esto último es la presentación del libro así que no sienta usted el “spoiler” la clave está en el desarrollo.

Y hablando del desarrollo, me resultó inevitable hacer ciertas pausas para considerar lo que está sucediendo en nuestro País, actualmente el reto es enorme, en educación México sigue por debajo del promedio en pruebas estandarizadas (PISA, OCDE, lugar 102 de 137 países), la deserción escolar en la educación se encuentra en el 11.6 por ciento mientras que según datos del INEGI (2022) 19.4 millones de personas en edad escolar (3-29 años) no se encuentran inscritos en el sistema educativo, siguen los problemas de cobertura, infraestructura, capacitación docente y desigualdades estructurales. En salud, existe todavía una enorme brecha en el acceso a servicios de salud entre zonas rurales y urbanas, así como entre las personas de bajos ingresos y altos ingresos, sufre de financiamiento insuficiente y los profundos problemas de corrupción en medio de los recursos económicos no han sido resueltos, al igual que en educación, hay un serio problema de cobertura, de acuerdo con datos del Coneval el 28 por ciento, es decir, 35.7 millones de personas, carecían de servicios públicos de salud y ni hablar de la falta de medicamentos y tecnología médica de calidad. En seguridad, México cerró el 2022 por 109 mil desaparecidos más los acumulados en este primer semestre, este sexenio ya superó al más violento históricamente con 156 mil 136 homicidios dolosos al 1 de junio del presente año, más los acumulados, y el Estado de Derecho se desvanece en muchas regiones de nuestro País ante la imposición de poderes fácticos trabajando por encima de las instituciones gubernamentales y de seguridad de los tres niveles de Gobierno; dicho lo anterior (solo por mencionar algunas problemáticas del País), ¿para qué quieres ser Presidente?

Veo con mucho pesar que año tras año, elección tras elección, las conversaciones carecen de profundidad, los proyectos y las alternativas nulas, hay mucho énfasis en la forma, no en el fondo y las estrategias de comunicación persiguen con un desespero incómodo las simpatías sin un solo intento de conectar la empatía con el electorado. Los partidos, ya sean de Gobierno u Oposición, siguen sin aprender un ápice y flagelan diariamente el ya frágil sistema democrático de nuestro País, siguen presentando impresentables y sus dirigentes siguen representando TODO lo que está mal en nuestro sistema político nacional. Mi invitación, la invitación es a que en cada encuentro que se tenga con las y los aspirantes y suspirantes intentemos llevarlos al fondo, ¿quién querría cargar con las problemáticas que menciono anteriormente?, ¿para qué?, ¿qué les hace pensar que están en condiciones de conducir las alternativas?, ¿conocen las alternativas?, ¿quién los rodea?, replique el ejercicio en lo local.

¿Cómo es el país que soñamos? ¿La ciudad que soñamos? Aquí estamos además ante un reto lingüístico, todos queremos un país mejor, una ciudad mejor, pero aquello que significa mejor tiene distintas implicaciones para cada uno de nosotros, por eso decir que queremos un mejor país o una mejor ciudad no basta, necesitamos discutir las visiones que tenemos de ellas, los proyectos, los intereses que nos mueven y por último pero no menos importante, desde la alteridad, respetando las otredades, entendiendo que no vivimos en el mismo país (como significado), ni tampoco habitamos la misma ciudad y es aquí dónde quiero cerrar con la conclusión de Butler, es solo reconociendo esos países y ciudades que tenemos que diseñar desde un imaginario colectivo mucho más incluyente que podremos pensar en un serio inicio, en un proyecto dónde se entienda que todos respiramos el mismo aire, vivimos del mismo agua y necesitamos del mismo espacio, que sólo reduciendo las desigualdades podremos prosperar como humanidad, si es que alguien ahí del otro lado de las letras vive aún esta aspiración.

Es cuánto.

Gracias por tu lectura, te leo pronto.