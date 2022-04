La paz es uno de los anhelos más fervientes del corazón. Pero, no se produce mágicamente, sino que se debe construir con educación, trabajo, paciencia, constancia, esfuerzo y, sobre todo, comprensión. La palabra es corta, pero la tarea muy grande.

Los temas que desarrollaron fueron paz, igualdad de género, salud y medio ambiente, comisión de valores y derechos de la niñez, los cuales los llevaron a asumir varios compromisos y acuerdos que rubricaron en la máxima tribuna del estado. Aseguraron que la igualdad es el lama de la libertad.

Los pequeños diputados cimbraron el recinto parlamentario con reclamos estremecedores que cuestionaron el actuar de los adultos. Pidieron un gobierno humanitario en el que no tengan cabida las guerras, por lo que exigieron tolerancia y respeto como único camino para vivir en una democracia que consiga la paz.

Con claridad y valentía señalaron que la violencia que viven empieza en sus casas, puesto que los niños son maltratados física y emocionalmente. Subrayaron que no son conejillos de indias donde aprendan sus progenitores a ser padres y que para el maltrato no hay excusas, porque los golpes no educan y los gritos lastiman. Además, dijeron, el bullying puede llegar hasta el suicidio.

Indicaron que la educación es la mejor herramienta para el progreso, porque ejerce un papel transformador en la sociedad: ayuda a edificar la paz, permite construir ciudadanía y garantiza el desarrollo pleno con amor. Es por eso, recalcaron, que soñamos con un Sinaloa lleno de valores.

Manifestaron que la pandemia provocó miedo, ansiedad, depresión, incertidumbre y problemas económicos, pero invitaron a cambiar de página y regalarse la oportunidad de ser felices.

